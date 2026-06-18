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María, la hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convirtió en mamá: “ESTAMOS BENDECIDOS”

Fue el feliz abuelo quien confirmó que su hija debutó como mamá de un niño.

Junio 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maria-Levy.jpg

María Levy se conviritó en mamá de un niño.

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“Lo estamos disfrutando mucho y estamos bendecidos”.

Hace varios días se filtró la noticia de que María Levy, la hija mayor de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convirtió en mamá.

Fue la pareja de su tío, Coco Levy, quien reveló que la joven, de 30 años, acababa de dar a su luz a su primer bebé. Y añadió que el padre del recién nacido es Gabriel Stavenhagen, con quien María tiene un noviazgo desde hace varios años.

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Ahora, es el actor Ariel López Padilla quien confirmó que se convirtió en abuelo de su primer nieto:

“Les comparto que sí, efectivamente, soy abuelo de un niño maravilloso. Lo estamos disfrutando mucho y estamos bendecidos”.

Aunque su declaración fue breve, no escatimó en la sonrisa que le representa la noticia tras darle la bienvenida al bebé.

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En tanto, María y Gabriel mantienen una relación discreta desde hace algunos años. María, lejos de las polémicas públicas en torno a su familia, ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos de fotografía, los cuales muestra en sus redes sociales desde hace ya varios años.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasó con los 5 asaltantes involucrados en la muerte de Mariana Levy?

María es la mayor de los hijos que tuvo Mariana Levy con el actor y bailarín Ariel López Padilla. Luego de separarse, Mariana tuvo a Paula y José Emilio junto a José María Fernández ‘El Pirru’. La actriz falleció a los 39 años el 29 de abril de 2005 tras un infarto agudo al miocardio, luego de sufrir una crisis de estrés y angustia derivada de un intento de asalto en la Ciudad de México.

María Levy Ariel López padilla Mariana Levy No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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