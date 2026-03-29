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Ya nació el bebé arcoíris de Ferdinando Valencia: “No fue el azar el que te trajo”

Mostró, jutno con su esposa Brenda Kellerman, a Saulo en redes sociales con una emotiva foto

Marzo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
BRENDA KELLERMAN Y FERNINADNO VALENCIA.jpg

Brenda y Ferdinando están juntos desde hace una década

Instagram

Saulo ya nació y su papá Ferdinando Valencia están tan feliz con su llegada que incluso pidió que se le compusiera una canción.

El bebé fue presentado por Ferdinando y su esposa Brenda Kellerman a través de un video en el que aparecen todos recostados en una pradera y evidentemente felices.
El actor y conductor está al centro abrazando al pequeño Saulo (que aparece de espaldas) mientras que Brenda está a su lado derecho y a la izquierda aparece Tadeo, hermano mayor de Saulo.
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“Bienvenido Saulo, no fue el azar quien te trajo a mi puerto, ni una marea que vino y se va... eres el nombre en que todo lo espero”, escribió de manera poética Ferdinando.

El mensaje es una referencia bíblica ya que Saulo, en el contexto del Antiguo Testamento, significa “pedido a Dios” o “conseguido mediante la oración”.

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La historia de Saulo, el bebé arcoíris de Ferdinando Valencia

Ferdinando y Brenda estuvieron embarazados por primera vez hace siete años. Era unos mellizos a los que llamaron Tadeo y Dante pero lamentablemente Dante no logró sobrevivir.
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Desde entonces, la pareja se dedicó a “la oración” para poder quedar nuevamente embarazados y así sucedió en julio de 2025. La emoción llevó a al actor a abrir una cuenta de Instagram para Saulo, en donde compartió el proceso de gestación con fotos y videos de sus ultrasonidos y de Brenda y él mostrando la pancita de embarazo.

“Saulo, mi orilla, mi luz y mi paz”, escribió Ferdinando ahora que su hijo ha nacido.

La canción con la que se acompaña la foto es composición de Jonathan Villanueva Martínez, músico que suele dedicarse a este tipo de encargos personalizados.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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