¡Ya es papá! Maluma cierra clínica en Medellín para recibir a su hija Paris y desata crticas ¡FOTO!

El cantante Maluma y la arquitecto Susana Gómez, finalmente se convirtieron en papás, el sábado 9 de marzo, en Medellín, ciudad natal del reguetonero.

Fue en octubre de 2023, cuando el interprete de “Felices los cuatro”, gritó al mundo que uno de sus más grandes sueños en la vida se iba a hacer realidad: ser papá.

El cantante paisa escogió un concierto de su gira mundial “Don Juan” para mostrar el ecograma de su bebé; fue así como los fans del show en la capital de Estados Unidos, fueron los primeros en recibir la feliz noticia.

Meses más tarde, Maluma pudo recibir en sus brazos a Paris en medio de un fuerte despliegue de seguridad que se realizó en la clínica El Rosario, de Medellín.

El lugar del nacimiento no fue revelado por la pareja, sino por una abuela que denunció públicamente que no había podido conocer a su recién nacido nieto porque no le dejaban entrar a la clínica.

“No he podido ver a mi nieto, Piero, quien nació en la @clinicarosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica”, señaló la señora en redes sociales.

Molesta la abuela del menor, expuso el mal rato que pasó ella y su hija, culpando a Maluma.

“La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y nietos porque prima el derecho de un famoso o de un rico”, dijo.

Los padres de la pequeña Paris aún no han publicado fotos de la bebé, sin embargo, la revista Poder de Colombia filtró una supuesta imagen de Maluma con la niña.