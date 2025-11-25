Hermano de Samadhi Zendejas se disculpa tras organizar evento donde atropellaron a 5 personas

“Le pido una disculpa a la gente, yo pensé que iba a llegar poca gente. Intenté hacer lo mejor posible”.

El pasado domingo 23 de noviembre, convocó a una reunión masiva en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el streamer Adriano Zendejas, hermano de la actriz Samadhi, y conocido como ‘Maestro Shifu’.

Junto al reggaetonero ‘El Bogueto’ buscaban regalar 50 gorras deportivas a sus seguidores, sin embargo, el evento que se planeó sin autorización de las autoridades superó la convocatoria.

Cerca de dos mil personas se dieron cita en el cruce de Insurgentes Norte y Avenida México-Tenochtitlán, lo que provocó el colapso de la circulación de la zona, una de las más concurridas de la ciudad.

Los organizadores buscaban mantener el orden y solicitaban a los presentes dirigirse con tranquilidad, pero la multitud se desbordaba. Además, motociclistas complicaron la movilidad.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un Ford Mustang negro fue el más atacado por varios asistentes antes de que su conductor tratara de salir de la zona y, en su intento, atropellara a cinco personas.

En tanto, Adriano se encontraba regalando las gorras cuando los asistentes fueron embestidos por el automóvil negro.

“Para tratar de salir del lugar, el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos acudieron al apoyo, los diagnosticaron con heridas dermoabrasivas y policontundidos”, señalaron las autoridades.

Ante la tragedia, los tripulantes del carro buscaron huir, sin embargo, los asistentes y las autoridades presentes comenzaron a gritar ‘¡Agárrenlos!’.

Tras una persecución, detuvieron a tres sujetos, dos de 18 y 21 años, así como un menor de edad de 15 años, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades.

LOS DETENIDOS en el DESASTRE del BOGUETO y MAESTRO SHIFU

Son los hermanos:

Adriel

Zuriel

Jaciel Gcia

Iban en este Mustang.

Discutieron y les vandalizaron el carro.

En respuesta aceleraron así y arrollaron a 5.

Adriano rompe el silencio

Tras los lamentables hechos, el ‘Maestro Shifu’ dio la cara y reveló que las autoridades le advirtieron del problema en el que se metió.

“Literal, yo me fui sólo porque me agarraron. Me llevó gobierno (...) Se acercó alguien de gobierno y me dijo: ‘Están en un ped*te’... No es una cuestión de multa, es una cuestión de que me metí en un ped*te”,mencionó en un video.

Y añadió que “le pido una disculpa a la gente, yo pensé que iba a llegar poca gente. Intenté hacer lo mejor posible. Me siento mal (...) Repartimos como 150 gorras. Había muchísima gente. Les pido una disculpa”, finalizó.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Es un actor e influencer, de 29 años, comenzó su carrera en la infancia en telenovelas y series como ‘Marina’, ‘Juro que te amo’, ‘La fuerza del destino’, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Adriano ha consolidado su presencia a través de personajes de televisión, comerciales y realities. Más recientemente, se ha posicionado en el mundo digital, consiguiendo casi dos millones de seguidores en Instagram y TikTok.

