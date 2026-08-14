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Moisés Peñaloza lo negó pero SÍ ESCUPIÓ a Masad y Brianda lo vio: “Es una falta de respeto”

Sacó varios pretextos para no aceptar sus actos, pero la producción lo exhibió.

Agosto 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Moisés Peñaloza escupió a Masad Altamami

La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México volvió a explotar por acciones de Moisés Peñaloza, y la producción lo exhibió durante la gala del 13 de agosto, posterior a las nominaciones donde el actor quedó expuesto en la placa.

Y es que durante las preliminares de la prueba de robo de salvación, donde Moisés y Gema quedaron como finalistas para enfrentar a la líder de la semana, Brianda, ocurrió una falta de respeto.

Así lo tildó Masad Altamami, al acusar a Moisés de haberle escupido en la cara. Ocurrió en un ángulo donde las cámaras captaron el momento a la distancia, pero claramente se pudo ver la intención de Moisés de escupirle a Masad.

Las imágenes lo dicen todo:

Hasta que la producción mostró las imágenes se comprobó que Masad decía la verdad, pero dentro de La Casa, Moisés contó varias versiones de lo ocurrido para justificarse. Entre asegurar que fue por tos, que no hizo nada y que fue una broma, el actor intentó no tomar la responsabilidad del hecho.

Incluso Brianda confirmó lo dicho por Masad, y dijo que vio a Moisés escupirle al habitante.

Moisés rompió récord de nominaciones

En la tercera semana, Moisés Peñaloza se convirtió en protagonista de las polémicas y hasta rompió récord de nominaciones, pues obtuvo 27 puntos de sus compañeros.

Además, el público en redes sociales ha alzado la voz para pedir su salida, aunque también hay otros que defienden su permanencia, pues de esa forma dará contenido.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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