Paola Dalay niega infidelidad pero no niega que esté separada de José Eduardo Derbez

Paola Dalay y José Eduardo Derbez enfrentan por separado la tormenta de rumores sobre su separación.

Mientras que el hijo de Eugenio Derbez está en España trabajando en el rodaje de una película, Paola permanece en México concentrada en sus proyectos como creadora de contenido.

Y de acuerdo con el pacto que tienen desde el día de su boda, su hija está de vacaciones junto a su papá en España, sin que eso signifique un trauma para Paola por estar lejos de su hija.

TE RECOMENDAMOS: Marie Claire Harp desenmascara a Moisés Peñaloza: “Creí que lo conocía”

¿Qué dijo Paola Dalay?

Dalay apareció este jueves por primera vez para hablar públicamente de todas las versiones en torno a la presunta separación.

En particular habló (y se rió) de los rumores de que alguno de los dos fue infiel.

“Eso sí lo puedo desmentir completamente, son rumores falsísimos, veo que afectan a terceras personas y eso me da mucho coraje. Los dos tenemos un compromiso claro y nos hemos respetado. O sea: cuernos no ha habido”.

Lo que no negó ni aceptó fue la crisis matrimonial con José Eduardo.

“Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos para contarles lo que está pasando”

Paola dejó entrever que efectivamente algo sucede dentro de la pareja pero se negó a ponerle un nombre y dijo que será hasta que vuelva José Eduardo cuando digan si hay o no separación.