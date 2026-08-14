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Paola Dalay niega infidelidad pero no niega que esté separada de José Eduardo Derbez

La pareja está en medio de rumores y versiones desde hace varias semanas

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
paola dalay jose eduardo derbez.jpg

Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Instagram

Paola Dalay y José Eduardo Derbez enfrentan por separado la tormenta de rumores sobre su separación.

Mientras que el hijo de Eugenio Derbez está en España trabajando en el rodaje de una película, Paola permanece en México concentrada en sus proyectos como creadora de contenido.
Y de acuerdo con el pacto que tienen desde el día de su boda, su hija está de vacaciones junto a su papá en España, sin que eso signifique un trauma para Paola por estar lejos de su hija.
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¿Qué dijo Paola Dalay?

Dalay apareció este jueves por primera vez para hablar públicamente de todas las versiones en torno a la presunta separación.
En particular habló (y se rió) de los rumores de que alguno de los dos fue infiel.

“Eso sí lo puedo desmentir completamente, son rumores falsísimos, veo que afectan a terceras personas y eso me da mucho coraje. Los dos tenemos un compromiso claro y nos hemos respetado. O sea: cuernos no ha habido”.
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Lo que no negó ni aceptó fue la crisis matrimonial con José Eduardo.

“Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos para contarles lo que está pasando”

Paola dejó entrever que efectivamente algo sucede dentro de la pareja pero se negó a ponerle un nombre y dijo que será hasta que vuelva José Eduardo cuando digan si hay o no separación.

“Tenemos que estar juntos para... para poder hablar y decirles qué pasa”.

Paola Dalay josé eduardo derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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