Filtran mensaje que Cibad Hernández le mandó a la esposa de un empresario aunque sigue con Alicia Villarreal

Cibad Hernández y Alicia Villarreal han defendido su relación de las críticas y rumores que han surgido casi desde que comenzaron a salir.

Ella asegura que en Cibad ha encontrado la confianza y apoyo que siempre buscó en una pareja por lo que considera que su amor es a prueba de ataques.

Y justo ahora están otra vez bajo la lupa luego de que un influencer acusó a Cibad de haberle mandado mensajes ¡a su esposa!

Pedro Torres Lomelí y Oliva Torres son dos creadores de contenido que se caracterizan por mostrar casi cualquier aspecto de su vida personal en sus cuentas de redes sociales.

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Hace dos meses llevaron su noviazgo al altar y se casaron... y un mes después tuvieron una pelea tan fuerte que se dieron un tiempo para re pensar su relación.

Y fue en ese periodo en el que Cibad Hernández le escribió a Olivia un mensaje que a Peter Torres le pareció inadecuado y sospechoso.

"¿Cuál fue tu intención al enviarle un mensaje el 18 de julio a las 2:40 de la madrugada a mi esposa justo cuando atravesábamos una crisis en nuestro matrimonio?”, le reclama Peter Torres en un video en el que aparece molesto y casi gritando.

¿Cibad Hernández le fue infiel a Alicia Villarreal?

De acuerdo con su versión, Cibad hizo lo mismo con la esposa del Charro, otro influencer que es su hermano.

En este caso, Peter asegura que las conversaciones eran incluso con tonos románticos.

Y asegura que Cibad también lo hizo con Alicia Villarreal, insinuando que fue así como la conquistó cuando ella vivió aquella etapa en la que decidió separarse de Cruz Martínez.

El mensaje de Cibad en la cuenta de Oli Torres fue borrado por el propio Cibad, pero cuando Pedro y Oli se reconciliaron, ella decidió contárselo.

Según esta versión, Cibad le dijo que “estaba a sus órdenes”.