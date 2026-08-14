La Casa de los Famosos: ¿Quién ganó el robo de salvación y enfrentará a Brianda Deyanara?

El robo de salvación en esta tercera semana de La Casa de los famosos consistió en un juego de habilidad y destreza.

Los habitantes se enfrentaron en una especie de rayuela con carritos que empujaban en una pista con puntajes de 30, 40 y 50 puntos, dependiendo de qué tan lejos llegan.

La prueba tuvo, como casa semana, una primera etapa este jueves por la tarde en la que quedaron como semifinalistas Gema Garoa, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza y Memo Schutz.

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El líder durante esta semana es Brianda Deyanara, por lo que goza de inmunidad y tiene, hasta ahora, el beneficio de salvar a alguien más.

Ese beneficio, sin embargo, como sucede siempre, tendrá que defenderlo ante el ganador del reto de salvación.

¿Cómo fue la competencia del robo de salvación?

Los puntajes de la final después de cuatro rondas quedaron así

Memo usó carritos rosas

Obtuvo 10 puntos más 50 puntos

60 puntos en total

Moisés usó carritos verdes

Llegó a 50, más 30, más 20 puntos.

100 puntos en total

Gema jugó con los carritos morados

Obuvo primero 30, luego 30, más 20, y 20

100 puntos en total

Arantza usó carritos rojos

Llegó a 10 y 30 puntos

40 puntos en total

Mosiés y Gema, por tanto, empataron en el juego del robo de salvación. La Jefa les preguntó si querían un desempate o preferían ir los dos como retadores de Brianda Deyanara mañana viernes 14 de agosto.

Decidieron ir los dos como retadores