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La Casa de los Famosos: ¿Quién ganó el robo de salvación y enfrentará a Brianda Deyanara?

Masad Altamimi, Memo Schutz y Moisés Peñaloza concursaron por ganar el beneficio

Agosto 13, 2026 • 
Alejandro Flores
robo de salvación 13 de agosto.jpg

Moisés y Gema tomaron una decisión drástica

Captura LCDF

El robo de salvación en esta tercera semana de La Casa de los famosos consistió en un juego de habilidad y destreza.

Los habitantes se enfrentaron en una especie de rayuela con carritos que empujaban en una pista con puntajes de 30, 40 y 50 puntos, dependiendo de qué tan lejos llegan.
La prueba tuvo, como casa semana, una primera etapa este jueves por la tarde en la que quedaron como semifinalistas Gema Garoa, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza y Memo Schutz.
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El líder durante esta semana es Brianda Deyanara, por lo que goza de inmunidad y tiene, hasta ahora, el beneficio de salvar a alguien más.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ese beneficio, sin embargo, como sucede siempre, tendrá que defenderlo ante el ganador del reto de salvación.

¿Cómo fue la competencia del robo de salvación?

Los puntajes de la final después de cuatro rondas quedaron así

  • Memo usó carritos rosas

Obtuvo 10 puntos más 50 puntos
60 puntos en total

  • Moisés usó carritos verdes

Llegó a 50, más 30, más 20 puntos.
100 puntos en total

  • Gema jugó con los carritos morados

Obuvo primero 30, luego 30, más 20, y 20
100 puntos en total

  • Arantza usó carritos rojos

Llegó a 10 y 30 puntos
40 puntos en total

Mosiés y Gema, por tanto, empataron en el juego del robo de salvación. La Jefa les preguntó si querían un desempate o preferían ir los dos como retadores de Brianda Deyanara mañana viernes 14 de agosto.
Decidieron ir los dos como retadores

Masad Altamimi Moisés Peñaloza Memo Schutz La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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