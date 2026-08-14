Mariana Echeverría revela que rechazó tres proyectos a TV Azteca y explica por qué se quedó en Televisa

El regreso de Mariana Echeverría a La Casa de los Famosos ha sido todo un suceso.

Generó primero una gran ola de comentarios positivos por su nueva imagen pero también despertó viejas rencillas con Gala Montes, quien la ha criticado constantemente desde hace un par de semanas.

Mariana Echeverría participó en la segunda Casa de los Famosos, formando parte del Team de Adrián Marcelo, Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Gomita.

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¿Por qué rechazó Mariana Echeverría La Granja VIP?

Ahora, en una entrevista con la estación de radio La Mejor revela que habla con todos ellos frecuentemente, excepto con Adrián, quien la bloqueó.

“Le mandé un mensaje, no me contestó... creo que me bloqueó, no sé por qué”, dijo Mariana despreocupada.

La revelación más impactante, sin embargo, es que este año comenzó con muchas propuestas de trabajo y que algunas de ellas eran excluyentes de las otras.

“Me hablaron de La Granja VIP”, dijo Mariana en referencia al reality show de TV Azteca que está por estrenarse para competir contra La Casa de los Famosos.

No fue la única propuesta de la televisora del Ajusco: dice Mariana que también le llamaron de “Survivor”, el otro reality estrella de Azteca.

“Pero me hablaron justo cuando ya había firmado con La Casa”, dice Echeverría.

Contó, sin embargo, que en este momento no tiene contrato de exclusividad y que está dispuesta a trabajar para la televisora que más y mejores proyectos le ofrezcan.

