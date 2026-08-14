Charito Ruiz, ex de Ernesto D’Alessio, acepta casarse de nuevo; te contamos quién es su prometido

En junio de 2023 y luego de 16 años de matrimonio, Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se divorciaron.

Un año después, Charito comenzó una nueva relación que la ha llevado este 12 de agosto de 2026 a una nueva promesa de matrimonio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Charito mostró lo que al principio parecía ser solamente una más de las románticas citas con su novio Juan Beltrán del Río.

Se areglaron y salieron a un lugar majestuoso en el que los esperaba una mesa solitaria para que pudieran cenar, platicar... y comprometerse.

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Cuando terminaron la cena fue el momento en que el novio decidió oportuno levantarse, acercarse a Charito, arrodillarse y sacar una cajita de la que salió una brillante luz azul.

Fue evidente que Charito Ruiz no lo esperaba porque estaba ensimismada buscando algo en su bolsa cuando levantó la vista y se dio cuenta de que Juan Beltrán le estaba proponiendo matrimonio.

Segundos después, se dio cuenta de lo que estaba pasando y beso a su novio, lo abrazo, le dijo “sí aceptó” y juntos posaron para la cámara del celular que los estaba grabando para subir el video a las redes sociales de Charito.

¿Pero quién es este hombre que tiene a Charito tan feliz?

A Juan Beltrán del Río , Charito le dice: “mi guapo”. Juntos han compartido viajes exóticos a lugares lejanos, a veces en avión, otras en yate para llegar a playas y restaurantes de lujo.

Juan Beltrán del Río es un empresario regiomontano que mantiene desde hace 26 años la dirección general de MRM, una empresa de moto repuestos ubicada en Monterrey.

Según lo que se lee en su cuenta de Linked in (que está abierta), en esa misma empresa ocupó la gerencia de logística y cadena de suministro durante cinco años a partir de 1995.

Curso la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana. Egresó en 1999 y cinco años después curso durante un año una maestría en la prestigiosa IPADE Business School.

Beltrán del Río también hace labor filantrópica para dos instituciones: Nuevo Amanecer A.B.P. y para el Centro Effeta A.B.P.

No se especifica si él es el creador de MRM pero tiene cuatro patentes con marcas propias, además de que en julio de 2008 ganó el premio Empresario del Año, otorgado por el Comité Organizador de Expo Moto.