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Apio Quijano revela la verdadera cara de Mariana Ochoa: Por eso le dije que no entrara a LCDF

El amigo y colega de Mariana tiene muy claro porque fue eliminada en la primera semana

Agosto 13, 2026 • 
Alejandro Flores
mariana ochoa apio quijano.jpg

Mariana Ochoa y Apio Quijano

Instagram / Capura LCDF

“No odio a Mariana”, dice Apio Quijano luego de recibir muchos comentarios en sus redes sociales donde lo critican por lo que ha dicho sobre ella.

Mariana Ochoa está en La Casa de los Famosos donde ha vivido una eliminación, una etapa en el exterior, dos días en el exilio y un regreso a la Casa.
Apio opina que todo esto que le ha pasado a su amiga se dio porque no le hizo caso a los consejos que le dio antes de que entrara al reality show.

“Yo no la odio, al contrario, la quiero y la intento proteger”, dice Apio.

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Apio estuvo en La Casa de los Famosos hace tres años. Quedó en séptimo lugar y formó parte del llamado Team Infierno, que fue el favorito del público en esa temporada.
Por eso considera que Mariana le dio hacer caso a sus consejos en vez de dejarse llevar por su personalidad.

“Yo le dije: no (entres) porque no eres un personaje fácil y puede que la funa sea complicada, porque la funa de los realities es fuerte”.
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¿Qué piensa Apio Quijano de Mariana Ochoa?

Ante la insistencia de Mariana Ochoa por aceptar la oferta de entra a La Casa de los Famosos, Apio fue totalmente sincero con ella.

“Yo a ella la quiero pero por eso mismo le dije: ya cuando estás en cercanía, eres una linda persona pero de momento normal eres culer... ¡aguas!”.

@elmojondepaola1

#apioquijano #marianaochoa #aldorendon #karinatorres #lacasadelosfamososmx @🔴Elmojon_nn🔴 @marieclaireoficial @Kary Torres Oficial 🏳️‍⚧️ 💗 @Soy Wendy Guevara @Kary Torres Oficial 🏳️‍⚧️ 💗 @Rosita28lamas @Salmita Bebé (Osvaldo Sierra) @Apioquijano

♬ Summit Calm - Leonardo Thorne

Ahora que está en su segunda entrada en el reality, Apio todavía considera que Mariana puede cometer varios errores.

“Mariana no es una persona fácil y la quiero apoyar... es decir: aguas porque puedes terminar muy funada si no sabe usar bien las piezas”.

Mariana Ochoa Apio Quijano La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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