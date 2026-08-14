Apio Quijano revela la verdadera cara de Mariana Ochoa: Por eso le dije que no entrara a LCDF

“No odio a Mariana”, dice Apio Quijano luego de recibir muchos comentarios en sus redes sociales donde lo critican por lo que ha dicho sobre ella.

Mariana Ochoa está en La Casa de los Famosos donde ha vivido una eliminación, una etapa en el exterior, dos días en el exilio y un regreso a la Casa.

Apio opina que todo esto que le ha pasado a su amiga se dio porque no le hizo caso a los consejos que le dio antes de que entrara al reality show.

“Yo no la odio, al contrario, la quiero y la intento proteger”, dice Apio.

TE RECOMENDAMOS: Charito Ruiz, ex de Ernesto D’Alessio, acepta casarse de nuevo; te contamos quién es su prometido

Apio estuvo en La Casa de los Famosos hace tres años. Quedó en séptimo lugar y formó parte del llamado Team Infierno, que fue el favorito del público en esa temporada.

Por eso considera que Mariana le dio hacer caso a sus consejos en vez de dejarse llevar por su personalidad.

“Yo le dije: no (entres) porque no eres un personaje fácil y puede que la funa sea complicada, porque la funa de los realities es fuerte”.

¿Qué piensa Apio Quijano de Mariana Ochoa?

Ante la insistencia de Mariana Ochoa por aceptar la oferta de entra a La Casa de los Famosos, Apio fue totalmente sincero con ella.

“Yo a ella la quiero pero por eso mismo le dije: ya cuando estás en cercanía, eres una linda persona pero de momento normal eres culer... ¡aguas!”.

Ahora que está en su segunda entrada en el reality, Apio todavía considera que Mariana puede cometer varios errores.