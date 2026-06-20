Madre de Lionel Messi le manda mensaje a la conductora que anunció la falsa muerte del papá del futbolista

Florencia Peña salió llorando del programa en el que cometió el error de anunciar al aire la noticia de la supuesta muerte del papá de Lionel Messi.

“Les he pedido que no despidan a nadie”, dijo sin saber que el dueño del canal de Youtube ya había tomado la decisión no solamente de despedir a las personas involucradas detrás de cámaras, también a la propio Florencia.

Peña tiene también una larga trayectoria como actriz y actualmente está en temporada de teatro con bastante éxito.

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En su cuenta de Instagram, los mensajes se dividen entre los que la critican por haber difundido la falsa noticia de la muerte del papá del futbolista y quienes la defienden.

“No lo hice de mala fe. Y me disculpé de inmediato y también con las personas indicadas”, dijo Florencia.

¿Qué le dijo la mamá de Messi a Florencia Peña?

Después de todo, el mensaje más importante vino horas después: la mamá de Messi, Celia, se comunicó con ella.

Aceptó las disculpas de Florencia Peña y no solamente eso, sino que la invitó a tomar un café.

La falsa noticia de la muerte de Messi conmocionó a Argentina por todo lo que hubiera supuesto ese acontecimiento en caso de que fuera verdad. Con el futbolista intentado ser bicampeón, una tragedia de ese tamaño por supuesto que lo pondría en una disyuntiva.

Lo cierto es que Jorge Messi sí está en el hospital pero no está grave. De hecho, está a punto de ser dado de alta luego de un tratamiento de varios días.

Mientras tanto, su hijo se prepara para su segundo juego.