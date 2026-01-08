Suscríbete
Madonna retoma su plan de seducción con Alberto Guerra en candentes escenas

Nuevamente se les vio juntos derrochando química en pantalla.

Enero 08, 2026 
MrPepe Rivero
Madonna y Alberto Guerra

Luego de que Alberto Guerra apareció en la serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara, “Griselda”, Madonna lo contactó e inició lo que parece una amistad que se ha inmortalizado en sesiones fotográficas y momentos donde la sensualidad está presente.

Pero este 2026, Madonna inició el año con una nueva campaña para un perfume de la firma italiana Dolce&Gabanna, donde colaboró con el actor, esposo de Zuria Vega.

Se trata de un cortometraje dirigido por Mert Alas. Se puede ver a Madonna seduciendo a Alberto, mientras un hombre más joven se les une. La química es palpable en las imágenes candentes.

Madonna estuvo con Alberto Guerra en 2024

Cabe recordarse que la colaboración entre la reina del pop y el actor cubano ocurrió desde 2024, durante una sesión fotográfica para una revista.

En aquella ocasión, la cama también fue el escenario para que ambos derrocharan sensualidad.

De hecho, se rumoró que la cercanía de Madonna con Alberto Guerra habría generado un conflicto en su matrimonio con Zuria Vega, situación que ella ha hecho frente ante la prensa.

Sin embargo, Zuria se mostró segura de que era una amistad entre su pareja y la cantante, de quien habló bien: “Madonna ha sido un ícono para muchas cosas, ha sido un parteaguas”.

“Verlo ahí, yo gritaba como loca, feliz”, dijo sobre que Madonna también invitó a Alberto a uno de sus conciertos en México durante su gira “The Celebration Tour”, en la que Guerra subió al escenario durante la canción ‘Vogue’, experiencia que también vivió Wendy Guevara y Salma Hayek.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
