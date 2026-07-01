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Ana Bárbara reaparece tranquila tras supuesta infidelidad de su marido: “¡Me la MEGA PELLIZCAN!”

La cantante no esquivó los cuestionamientos y mandó un contundente mensaje sobre los conflictos que vive.

Julio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ana Bárbara habló por primera vez ante la prensa sobre la aparente traición de su esposo.

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“Ustedes saben que yo todo lo digo cantando, es lo bonito de mí. Y sí, ya salió el sencillo nuevo, muchas gracias por el apoyo”.

Por primera vez después del gran escándalo, Ana Bárbara viajó a la ciudad de México y fue captada por la prensa. Visiblemente tranquila caminaba. Sabía que las cámaras y micrófonos la esperaban. No apresuró el paso y saludó amable a los reporteros. Esperaba las preguntas de la infidelidad de su esposo y todo deja ver que pensó en su respuesta.

Inicialmente, dijo estar muy bien y echó mano de la peculiar frase de Juan Gabriel entre risas, “lo que se ve no se pregunta”, después apuntó “a las cinco de la mañana, así como que digas, qué bruto”.

Después, llegaron los sablazos sobre la supuesta infidelidad de su esposo con una influencer costarricense, a lo que respondió contundente: “ustedes saben que yo todo lo digo cantando, es lo bonito de mí. Y sí, ya salió el sencillo nuevo, muchas gracias por el apoyo”.

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Pero ante la insistencia de los cuestionamientos, atinó a decir: “amor de mi vida, qué te acabó de decir. Te digo la verdad, ese tipo de cosas, así para que lo sepan, me la mega pellizcan”.

Ana Bárbara volvió a la música con el tema ‘Es culpa mía’, por lo que los comunicadores le preguntaron si así se sintió en su relación, a lo que respondió: “Oye, qué te acabo de decir, que yo todo lo digo cantando”.

La letra de la canción expresa:

“Sí, le fallé

Por no cuidarlo

Y también me humillé

Me equivoqué, lo confieso

No pensé que iba a perder

A mi amor, que es verdadero

Y no lo supe defender

Es tarde ya

Para poder explicar

Mi manera de actuar

Debí haber sido sincera

Algo nuestro andaba mal

Que me escuche, se lo ruego

Solo espero que me pueda perdonar

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Y lloraré

De noche y día

Porque, si hay culpa

Es culpa mía

Yo no le di lo que debía

Y eso que tanto me pedía

Ay, ay, ay

Qué ironía

Eso que tanto me decía

Ay, ay, ay

Quién diría

Que por tonta yo perdí

Perdí el amor de mi vida

Y lloraré

De noche y día

Porque, si hay culpa

Es culpa mía

Yo no le di lo que debía

Y eso que tanto me pedía

Ay, ay, ay

Qué ironía

Y eso que tanto me decía

Ay, ay, ay

Quién diría

Que por tonta yo perdí

Perdí el amor de mi vida

Es tarde ya…”.

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Finalmente, agradeció y se retiró del aeropuerto.

Ana Bárbara Ángel Muñoz infidelidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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