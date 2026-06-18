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Lloran la muerte del ícono del merengue y la bachata, Alex Bueno; llevó a la fama el tema ‘Jardín Prohibido’

Su salud había evolucionado tras una cirugía, pero en últimas semanas empeoró hasta su fallecimiento.

Junio 18, 2026 • 
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Alex Bueno murió a los 62 años en Nueva York.

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“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”.

Este jueves 18 de junio se dio a conocer que el cantante de origen dominicano, Alex Bueno, perdió la vida a los 62 años, en Nueva York.

El ícono del merengue y la bachata falleció tras sufrir complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que atravesaba desde el año pasado, según informó su equipo de trabajo.

La triste noticia pone que manifestó que se apagó una de las voces más representativas de los géneros mencionados y que puso éxitos como ‘Jardín Prohibido’ y ‘Que vuelva’ en las pistas de baile donde trascendieron generaciones.

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Al tiempo, se informó que su evolución se mantuvo favorable durante varios meses, sin embargo, en últimas semanas su estado de salud se agravó debido a una disminución en sus niveles de sodio y de la presión arterial, lo que lo llevó a un rápido deterioro físico.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, expresó el equipo de Alex.

Asimismo, agradecieron las muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia y solicitaron respeto para la familia durante este momento.

“Las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, señalaron al agradecer el apoyo del público, y pidieron “comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”.
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La enfermedad que apagó a Alex Bueno

Al artista le detectaron un tumor cerebral en septiembre de 2025, por lo que viajó a Estados Unidos para someterse a una intervención quirúrgica con la que lograron extirpar la lesión.

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Posteriormente, Bueno inició un tratamiento oncológico preventivo luego de que se encontraron células cancerígenas en el tumor y finalmente, estudios posteriores revelaron la presencia de células malignas en otras partes de su organismo.

Descanse en paz.

Cantante Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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