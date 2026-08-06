Laura Zapata tiene BLOQUEADA a Thalía y se burla de Yolanda Andrade: “se está quedando sin ojo”

“La enfermita, la enfermita del ojo, la que se está quedando casi sin ojo, eso dijo ella”.

Laura Zapata es certera al hablar de sus “medias hermanas”. De hecho, ya ni siquiera las considera parte de su familia por lo que la actriz considera alta traición.

En una reciente charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, la villana de las telenovelas abordó diversos temas polémicos de su vida, y entre ellos, se refirió a sus medias hermanas.

Zapata explicó que el vínculo se rompió porque “considero que las hermanas te cuidan la espalda, te protegen, te quieren, te respetan, sobre todo, y te reconocen. Entonces como dejó de suceder todo esto con estas personas, dejaron de ser mis medias hermanas”, despejó.

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Luego, ‘El Burro’ la cuestionó sobre si en ese momento pasaba caminando alguna de ellas la saludaría. A lo que Laura respondió tajante: “A ninguna, no me interesan… sería un acto hipócrita, me caen gordísimas todas. Fueron muy groseras con mi abuela, se robaron el dinero de su departamentito”, desveló.

Dijo después que Thalía fue la única que dio el dinero que se requería para una cirugía de su abuela, sin embargo, hubo otro evento que terminó de romper su relación, por lo que tampoco la saludaría.

“No porque te voy a contar con Thalía qué pasó. Cuando mi abuela se murió, su amiga Yolanda… dijo que ya se me había acabado mi minita”, relató.

Visiblemente molesta siguió hablando de la conductora de televisión con sarcasmo, pues Van Rankin le preguntó si Yolanda había sido quien había dicho que se le habia acabado la “minita”.

“Sí, la enfermita, la enfermita del ojo, la que se está quedando casi sin ojo, eso dijo ella. Diciendo que yo vivía de lo que Thalía me daba a mí. Yo, mi amor, trabajo hace años, toda mi vida he trabajado y he cobrado muy bien porque soy muy chingona. Entonces yo le pedí a Thalía y le dije: ‘oye, Thalía, controla a tu amiguita, cabr*n, está diciendo que tú me mantienes, maestra. Tú no tienes porque mantenerme, tú nunca me has mantenido, así es que controla a tu amiguita, ¿no? Haz una nota, di algo de voz y di la verdad, que tú no tienes porque mantenerme ni nunca me has mantenido”.

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Al tiempo, el conductor le cuestionó sobre la respuesta de Thalía.

“Nada. No dijo nada, no hizo ninguna nota y dejó que las cosas siguieran y la bloqueé. La bloqueé para siempre de mi vida. Así termine mi relación con Thalía”, concluyó.

Aunque la entrevista ocurrió hace un año, se volvió viral en redes sociales tras la actualización del caso sobre la muerte de su abuela, doña Eva Mange.