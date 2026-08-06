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‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros

El reality de TV Azteca eligió una noche de nominaciones para destapar a su primer competidor. En un mes comienza la nueva temporada.

Agosto 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La Granja VIP’ se estrenará en un mes.

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“Amo la competencia, pero… ¿también presentar a sus habitantes con pistas como #LaCasaDeLosFamososMéxico? Sean originales, por favor”.

En redes sociales se levantó una ola de críticas contra ‘La Granja VIP’, pues la noche de ayer, 5 de agosto, miércoles de nominaciones en ‘La Casa De Los Famosos México’ , fue elegida para soltar las pistas que revelan a su primer participante.

Y es que el reality de TV Azteca, mismo que comenzara su segunda temporada el 6 de septiembre próximo, eligió soltar datos específicos para revelar a su primer competidor, tal como lo hizo la emisión de Televisa.

La dinámica de revelar la identidad de los granjeros a través de pistas ha generado opiniones divididas.

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En X, surgió el debate, particularmente cuando la cuenta de entretenimiento ‘Serios y Sinceros’ puso sobre la mesa la falta de originalidad de ‘La Granja VIP’.

“Amo la competencia, pero… ¿también presentar a sus habitantes con pistas como #LaCasaDeLosFamososMéxico? Sean originales, por favor”, indicaron.

Al tiempo, usuarios se sumaron a la conversación y coincidieron en que la producción debería encontrar fórmulas distintas, sin embargo, otros expresaron que se trata de una estrategia para rivalizar.

¿Quién es el primer granjero confirmado?

A través de un video difundido en las cuentas de ‘La Granja VIP’ se informó que la nueva celebridad podría ser un boxeador. Por su parte, ‘La Bea’, integrante de la primera temporada del reality sugirió que podría tratarse de Mario Bautista. Si bien el cantante no ejerce propiamente como deportista, sí participó en eventos de boxeo de influencers.

En tanto, se habla de que los posibles granjeros de esta segunda temporada de ‘La Granja VIP’ podrían ser:

  • Daniela Castro
  • Imelda Tuñón
  • Polo Morín
  • Leslie Gallardo
  • Lizbeth Rodríguez
  • Myriam Montemayor

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Lo que sí se confirmó fue a ‘Mallezaa’ como host digital.

La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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