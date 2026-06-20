Laura Zapata celebra que condenaron a la enfermera que maltrataba a su abuela Eva Mange

“Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad”, publicó Laura Zapata la noche de este 19 de junio.

Hace 4 años, la actriz denunció a Jessica de Jesús Martínez, la enfermera que estaba a cargo del cuidado de su abuela Eva Mange dentro de la casa de retiro Le Grand Senior Living.

Zapata acusó a la enfermera de no atender correctamente a su abuela, quien llegó a tener una herida de 9 centímetros de profundidad en el hombro.

“Hoy mi corazón descansa un poco más en paz. La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez. Hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”, publicó Zapata en su cuenta de X.

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El caso de Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía

Eva Mange Márquez estuvo durante un tiempo en Le Grand Senior Living pero hacia 2021, la actriz asegura que se percató de que no recibía los cuidados adecuados, lo que generó escaras dolorosas y profundas en el cuerpo de su abuela.

La enfermera Jessica de Jesús argumentó durante el juicio que ella siempre mantuvo informada a Laura Zapata de los problemas da salud de doña Eva pero finalmente el juez resolvió el caso en su contra.

Laura Zapata publicó: Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia. Representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia.

Eva Mange murió a los 104 años de edad en junio de 2022, cuando ya vivía en casa de la actriz.

Durante este periodo, posterior a su salida del asilo donde la atendió la enfermera, la salud de la también abuela de Thalía, se deterioró por dos fracturas y un cuadro de anemia que desencadenaron el final.

La reacción de Laura Zapata a la sentencia contra la enfermera de su abuela

Laura Zapata asegura que valió la pena luchar durante cuatro años para lograr una sentencia condenatoria.

“Mi abuela se convirtió en un símbolo de una causa mucho más grande: la defensa de la dignidad humana en la última etapa de la vida. Ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilidad o por su dependencia”.

La actriz agradeció también el apoyo que recibió de parte de varias personas a lo largo de este proceso.