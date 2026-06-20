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Aranza revela hasta dónde llegó su relación con Julián Figueroa y se disculpa con Maribel Guardia

La cantante dice: “En el escenario surgen grandes amores que no terminan necesariamente en la cama”

Junio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
julian figueroa aranza.jpg

Julián y Aranza

Instagram

“Hay amores que no llegan a la cama”.

Con esta contundente frase, Aranza trató de explicar lo que sucedió entre ella y Julián Figueroa.
El escándalo surgió cuando la propia cantante declaró que Julián, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia le coqueteó cuando estaba casado con Imelda Tuñón
La revelación de este coqueteo fue todavía más impactante si se toma en cuenta que Julián murió hace tres años, por lo que no puede ofrecer su versión de lo que pasó.
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¿Qué le dijo Aranza a Maribel Guardia?

Aranza amplió su explicación en una segunda entrevista con diversos medios de comunicación en donde se mostró profundamente apenada (hasta lloró por unos momentos) con Maribel Guardia.

“Maribel es una bellísima persona, es una persona integra que siempre tuvo una buena cara para mí, un buen saludo desde hace más de 30 años. No me merece más que respeto”.
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Aranza también se refirió a Imelda Tuñón, a quien le aseguró que nunca hubo una infidelidad consumada entre Julián y ella en su contra.

“Yo sé quién soy y lo que hago en el escenario. Me duele mucho pensar que ella pueda pensar que pasó algo... pero no pasó absolutamente nada que pudo faltarle al respeto a ella”.

¿Qué pasó entre Aranza y Julián Figueroa?

Aranza, sin embargo reiteró que sí existió algo e incluso llegó a ponerle nombre: “amor”

“A veces cuando uno hace música, colabora con personas tan sensibles que se hace una magia en el escenario y de ahí salen grandes amores que no necesariamente llegan a una cama”.

La cantante ofreció, además, algunos detalles de las emociones que efectivamente sintieron cuando trabajaron juntos.

“Hubo un abrazo, un coqueteo y después de eso, un ‘vamos a cenar’, ‘vamos a tomar un café’ pero no pasó de ahí”.


Aranza Julián Figueroa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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