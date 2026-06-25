Las mejores acutaciones de Memo Ochoa... pero en la televisión

Paco Memo Ochoa está en uno de sus momentos más felices.

Recibió un homenaje al final del partido contra Chequia, donde jugó 20 minutos y fue ovacionado; la FIFA decidió concederle finalmente su Parche de Leyenda; y sus compañeros de selección lo aventaron hacia el cielo para festejar su próximo e inminente retiro de las canchas.

¿Qué más puede pedir? Pues el portero, que siempre ha sido de retos (baste recordar que cuando era el más popular en México decidió irse al Europa a probar suerte en equipos de media tabla) tiene en mente varios objetivos, entre ellos, ser actor.

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En una entrevista para la revista Hola, dejó claro que la actuación es una opción que siente más cerca de lo que muchos suponen.

“Oficialmente no se ha dado, pero mi cuñado es escritor, trabaja con muchos productores, y de repente me lo ha comentado. Creo que no se ha dado por el hecho de que vivo fuera de México desde hace muchos años y eso quizá lo complique un poco, porque he estado fuera de México y fuera de Estados Unidos, donde se hacen las grabaciones. Pero no lo sé, ya no lo descarto, sería algo interesante”.

De hecho, hay que recordar que Paco Memo tiene en su currículum no solamente los comerciales con las marcas de la que es figura e imagen (y en donde suele aparecer con diálogos ingeniosos y cómicos) sino una telenovela y un programa de comedia nada menos que con Eugenio Derbez.

Al diablo con los guapos

A mediados de 2008, Paco Memo ya era campeón con el América y titular de la selección mexicana, desplazando al otro legendario Osvaldo Sánchez.

Ese año fue invitado para participar en la telenovela “Al diablo con los guapos”, donde la protagonista Mili (actuada por Alllison Lozz) era una férrea aficionada al futbol. En una secuencia en la que entrena con la escuela del América, Mili conocer a Paco Memo, que se interpreta a sí mismo.

Novio de Bibi en La Familia P.Luche

Más exigente fue su participación en el programa de La P.Luche, en el que Eugenio Derbez le encargó interpretar al novio de Bibi, la hija que no puede ser normal.

En uno de los diálogos más ingeniosos de ese episodio (creado como parte de un especial para la participación de la selección de México en Sudáfrica 2010), Bibi tiene que romper con él.

“Es que mis papás piensan que puedo encontrar a alguien mejor”, dice Bibi y se va corriendo.

Paco Memo se levanta y le grita: "¿Mejor que yo? ¿Quién?”

Un auxiliar que escucha la conversación interviene:

-Osvaldo

-Casado -replica Memo.

-Jesús Corona

-Peleonero

-Conejo Pérez

-Ya está grande

-Tienes razón, no hay nadie mejor que tú

