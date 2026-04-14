La modelo de Nodal, Dagna Mata, VA A DEMANDARLO porque no le ha pagado y por más irregularidades

“Ya estoy con mis abogados, pero no puedo dar más detalles”.

El nuevo video de Christian Nodal, ‘Un Vals’, parece haberse salido de control y lo que era una ola de polémicas en redes sociales estaría por llegar a los tribunales.

Y es que en medio de las comparaciones por el parecido físico entre Dagna Mata (protagonista del videoclip) y ‘Cazzu’, ahora es la propia modelo quien reveló estar enfrentado una serie de irregularidades por parte del equipo del cantante que la contrató.

La también creadora de contenido dijo en una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, que el clip se grabó en febrero pasado, sin embargo, hasta el momento no le han depositado el monto acordado.

“No (me han pagado), todavía no. (Me dijeron que me pagarían) en 30 días. Ya estoy con mis abogados, pero no puedo dar más detalles”, dijo.

TE RECOMENDAMOS:por la forma en la que fue contratada, pues inicialmente fue llamada para participar como extra siendo que la tenían contemplada como la figura central.

“A mí no me explicaron bien. Me dijeron que sería un papel menor. Me enteré hasta el final, hasta que vi el video, que prácticamente salía en todo”, agregó.

Dagna comparte que esta situación ha afectado su trabajo, pues además del llamado ‘hate’ que ha recibido en redes sociales, el equipo de Nodal ha intentado silenciarla.

“Me pidieron firmar algo para no hablar, pero esto ha afectado mi trabajo”, expresó.

Pese a estar viviendo un momento complicado, la joven fue tajante al afirmar que no busca obtener ninguna ventaja.

“Una disculpa no me sirve. Yo quiero trabajar y seguir abriéndome camino. Quiero que se deje de fomentar el morbo y que no se aprovechen de nuestra imagen, porque cuando vienes de un contexto vulnerable, aceptas trabajos porque necesitas trabajar”, manifestó.

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Dagna pide detener las comparaciones

Tras los señalamientos de que el personaje que interpretó es una mezcla entre ‘Cazzu’ y Ángela Aguilar, la joven cuestionó que: “siempre ha habido un morbo mediático que nos juzga a las mujeres. Me gustaría pensar que es sólo por el parecido, pero no quisiera que esto afecte a ‘Cazzu’, que es una artista muy talentosa y que también está pasando por lo suyo”.

Sobre la esposa de Nodal fue breve. “Me han dicho que todo se salió de control y que ella lo está pasando mal”, finalizó.