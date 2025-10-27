Suscríbete
Cazzu ya se fue de México y Nodal no vio a su hija: “Fue por culpa de su equipo”

La rapera respondió también si es cierto que Nodal ha dado “millones de pesos” de pensión para Inti

October 26, 2025 • 
Alejandro Flores
cazzu (1).jpg

La rapera terminó su gira en México

Instagram

Cazzu encontró un adjetivo para describir el momento que atraviesa en su relación con su ex pareja Cristian Nodal. “Primero que nada me parece un descaro”, dijo la cantante.

La rapera terminó ya la gira 2025 en México, la más grande que ha tenido hasta ahora con dos fechas en el Auditorio Nacional y otras más en Guadalajara y Monterrey.
A punto de abordar el vuelo para seguir con la gira en Sudamérica (irá a Chile, Perú y su natal Argentina), Cazzu respondió a los señalamientos que Nodal hizo a través de un comunicado en el que aseguró, entre otras cosas, que no puede ver a su hija porque la cantante no lo ha permitido.

¿Dónde están los millones de pesos que Nodal dice que paga de pensión?

El primer punto que Cazzu abordó durante un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de Mëxico fue el de la pensión alimentaria para Inti, la hija que tuvo con Nodal.
El cantante aseguró en su comunicado que no solamente cumple con lo que manda la ley sino que otorga mucho más dinero para la manutención de Inti. “Ha dado cantidades millonarias”, dijo Nodal a través de su equipo legal en un comunicado.
Cazzu lo niega rotundamente.

“Me encantaría que la cantidad de energía que se ha puesto a las entrevistas, los comunicados, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija”.

La rapera explica incluso que tiene pruebas de lo que dice pero ha preferido mantenerlas guardadas porque prefiere el camino de conciliación antes que el enfrentamiento contra el padre de su hija.

“Que me digan a donde fueron esos millones. No quiero caer... yo tengo toda la historia guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y conciliar.. No me gustaaría hacer uso de las verdades que yo tnego para defenderme de algo que no creo justo tener que defenderme”.

Puedes leer: Cazzu le responde a Nodal en vivo: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

¿Por qué Nodal no pudo ver a Inti mientras estuvo en México?

Christian Nodal no vio a Inti ni siquiera por zoom. Mientras Cazzu estuvo de gira en México se esperaba que el cantante tuviera algún tipo de contacto con su hija.
De hecho, en el comunicado que lanzó hace tres semanas, Nodal aseguró que Cazzu se había negado a darle acceso a la niña. Czzu tiene otra versión.

“No hemos tenido tanta suerte (de que Nodal vea a la niña por zoom). Ojalá eso se recomponga y el vínculo se pueda reestablecer”.

De acuerdo con la rapera, lo que sucedió es que Nodal no le avisó que había cambiado de equipo legal. Cuando sus nuevos abogados contactaron a Cazzu para intentar un acercamiento con Inti, ella y su equipo desconfiaron de ellos pues no los conocían.

“Pero la verdad que es muy fácil que él tenga acceso a la niña. Inti ha compartido tiempo con su familia, es muy fácil encontrarnos y llegar a nosotras.

¿Nodal otorgó o no el permiso para que Inti viajara a México?

Cazzu asegura que Nodal no otorgó el permiso necesario para que Inti la acompañara a la gira por lo que tuvo que tramitar un permiso unilateral ante un juzgado en Buenos Aires.
Nodal, en el mencionado comunicado, aseveró, por el contrario, que él siempre ha otorgado los permisos para que la niña viaje.
La verdad de Cazzu es esta:

“Lo que pasa es ue no basta con que lo diga. No basta con que me llame y me diga que da permiso. Hay todo un proceso legal que se necesita para que eso suceda”.

Para terminar, Cazzu aseguró que se siente “muy atacada” y que en todo caso, le parece muy raro que “alguien mienta sabiendo que es muy fácil comprobar la verdad”

Cazzu
 Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
