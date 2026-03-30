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¿La maldición de ‘La Malinche’? Alejandra Guzmán PROVOCA CAOS y rompe la placa del musical

En su función de aniversario, la puesta en escena eligió a la rockera como madrina, pero todo salió mal.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzman-Malinche.jpg

Alejandra Guzmán rompió la placa de aniversario de ‘Malinche, el musical’.

Getty Images/Instagram

“Está bien, un aplauso para Alejandra, de ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”.

Era la primera vez que Alejandra Guzmán se convertía en madrina de una develación de placa en teatro y salió mal. La obra ‘Malinche, el musical’ eligió a la rockera para su aniversario, pero en la ceremonia la cantante rompió accidentalmente el letrero conmemorativo.

El hecho dejó sorprendidos al director, Nacho Cano, al elenco y a los asistentes, mientras ‘La Guzmán’ lucía visiblemente apenada.

Antes del incidente, la intérprete mencionaba que “es un honor, es mi primera revelación de placa, gracias Nacho, gracias a todo el elenco, que brille y qué felicidad muy grande”.

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Tras jalar la tela que cubría la placa y provocar que ésta cayera al suelo, Nacho Cano reaccionó con humor: “Está bien, un aplauso para Alejandra, de ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”.

El músico español destacó el valor del musical como homenaje a la cultura mexicana, afirmando que “el mestizaje ha sido la gran obra, México ha sido la gran obra de España, lo más grande que ha hecho”.

Y ante sus dichos, usuarios en redes sociales han atribuido el accidente a ‘La maldición de ‘La Malinche’, misma que hace referencia a la sumisión de los mexicanos ante los invasores y de la misma forma a la superioridad que creen tener los extranjeros.

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Alejandro Flores

En tanto, la obra de teatro ha sido señalada por críticos de distorsionar los hechos reales al suavizar la Conquista y presentar una visión eurocentrista, tildándola algunos de “propaganda”.

Se ha dicho también que el guión carece de profundidad y los personajes son planos y actúan con mentalidad moderna, perdiendo el contacto histórico.

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De la misma forma, la influencia del flamenco, ritmos modernos y canciones de ‘Mecano’, han sido criticados.

Malinche, el musical Alejandra Guzmán Nacho Cano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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