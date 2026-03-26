Alejandra Guzmán sufre APARATOSA CAÍDA en su casa: “Se le zafó la cadera”, reveló su padre, Enrique Guzmán

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”.
La rockera Alejandra Guzmán estaba feliz hace un mes, tras celebrar su cumpleaños, estar recuperada de la última cirugía y también por mantenerse sobria desde hacía un año. Sin embargo, un accidente doméstico volvió a encender las alertas alrededor de su salud.Y es que en un reciente encuentro con la prensa, Enrique Guzmán reveló que su hija sufrió una fuerte caída tras tropezar con su perro.
“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante.
“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó.
“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, finalizó.