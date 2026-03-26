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Alejandra Guzmán sufre APARATOSA CAÍDA en su casa: “Se le zafó la cadera”, reveló su padre, Enrique Guzmán

El rockero contó cómo su hija tropezó con su perro y así se le zafó la cadera.

Marzo 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Don Enrique Guzmán reveló que su hija Alejandra se accidentó en su casa.

Instagram/Getty Images

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”.

La rockera Alejandra Guzmán estaba feliz hace un mes, tras celebrar su cumpleaños, estar recuperada de la última cirugía y también por mantenerse sobria desde hacía un año. Sin embargo, un accidente doméstico volvió a encender las alertas alrededor de su salud.

Y es que en un reciente encuentro con la prensa, Enrique Guzmán reveló que su hija sufrió una fuerte caída tras tropezar con su perro.
“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante.
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Y añadió que el incidente no requirió hospitalización, por lo que Alejandra ya se encuentra recuperándose.

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó.

Esa zona del cuerpo en
‘La Guzmán’ es totalmente sensible, pues desde hace años le colocaron dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones; sin embargo no es la primera vez que le ocurre algo similar.
“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, finalizó.
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Hasta el momento, Guzmán no ha dado declaraciones públicas sobre el accidente y tampoco ha cambiado alguno de sus compromisos laborares pactados.
alejandra guzmán enrique guzmán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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