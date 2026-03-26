Alejandra Guzmán sufre APARATOSA CAÍDA en su casa: “Se le zafó la cadera”, reveló su padre, Enrique Guzmán

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”.

La rockera Alejandra Guzmán estaba feliz hace un mes, tras celebrar su cumpleaños, estar recuperada de la última cirugía y también por mantenerse sobria desde hacía un año. Sin embargo, un accidente doméstico volvió a encender las alertas alrededor de su salud.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante.

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó.

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, finalizó.

Y es que en un reciente encuentro con la prensa,reveló que su hija sufrió una fuerte caída tras tropezar con su perro.TE RECOMENDAMOS:Y añadió que el incidente no requirió hospitalización, por lo que Alejandra ya se encuentra recuperándose.Esa zona del cuerpo enes totalmente sensible, pues desde hace años le colocaron dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones; sin embargo no es la primera vez que le ocurre algo similar.NO TE VAYAS SIN LEER:Hasta el momento, Guzmán no ha dado declaraciones públicas sobre el accidente y tampoco ha cambiado alguno de sus compromisos laborares pactados.