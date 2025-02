“Voy a ir a tope": Nacho Cano rechaza conciliación con comisario que lo acusó de contratación irregular de inmigrantes

En medio de los preparativos del estreno en México de su musical “Malinche”, Nacho Cano llegó a Madrid para cumplir con un citatorio en el Juzgado para una conciliación con el comisario Alberto Carba.

Carba inició una investigación contra Nacho Cano, exintegrante del grupo Mecano, por presuntamente contratar a inmigrantes en situación irregular para el musical “Malinche” en España.

Sin embargo, Nacho acusa a la policía de intimidar a los jóvenes que contrató y “montar campañas por cuenta del Gobierno”. De hecho, sus abogados confirmaron con un comunicado que Nacho Cano asegura que Alberto Carba “lleva meses intentando ‘joderle la vida a las órdenes de sus jefes pero sin dar la cara’, mientras él la lleva dando desde el primer día”.

Este citatorio en busca de una conciliación es un paso previo a una posible querella, con tal de que Nacho Cano se retracte de sus acusaciones contra Carba y la policía.

Al llegar al juzgado, Nacho Cano dijo a la prensa que “no hay nada qué conciliar”.

“A mí lo que me han hecho es una cosa que está fuera de todo lugar. Lo que más me ha dolido es que tuvieron a estos chicos 11 horas en la comisaría sin ningún tipo de justificación”, dijo el músico.

“Voy a ir a tope hasta que descubra quién me ha hecho esto... Yo sé quién me lo ha hecho, me lo ha hecho el gobierno actual, desde el señor Sánchez, Marlaska”.

En tanto, el Juzgado reconoció el derecho de una segunda becaria mexicana contratada por Nacho Cano a “obtener la autorización de estancia por estudios, formación y prácticas no laborales en España”.

Nacho Cano ya había acusado a las autoridades de perseguirlo

Durante una breve conversación con El Mundo, la cual fue concedida poco después de que recuperara su libertad, Nacho Cano señaló a estar siendo víctima de una especie de venganza.

“Todos sospechábamos, pero ahora ya no tenemos ninguna duda de que todo esto lo orquestó la policía. Este es un movimiento pensado para sacar la noticia de que estoy detenido por traer inmigrantes de forma irregular al país, Es para que todos los españoles pensemos en dónde estamos viviendo ahora mismo. Es como Venezuela, solo me han detenido para decir que lo hicieron”, sentenció.

Negó rotundamente todas las aparentes anomalías que hay en su caso, añadiendo además que cuenta con el apoyo de diversos organismos gubernamentales para llevar a cabo sus contrataciones. “Soy el único artista que se ha opuesto a la izquierda radical. He dicho que no soy comunista radical y que no me da la gana serlo”, expresó Cano, reiterando su versión de que todo se trata de una persecución motivada por sus ideales.