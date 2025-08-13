La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, denuncia robo de identidad con inteligencia artificial

La doctora Laura Salazar, reconocida médica cirujana y sexóloga con más de 5.8 millones de seguidores en TikTok, alertó a su audiencia sobre un grave caso de suplantación de identidad.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que, con su imagen y voz, se dice la frase: “Si tú puedes oler el olor allá abajo, los demás también pueden. Si quieres eliminar el olor de forma rápida y efectiva, empieza ya a tomar este producto”

Sin embargo, ella nunca grabó ese material. En un video publicado desde sus cuentas verificadas, aclaró que se trata de contenido falso creado con inteligencia artificial para vender un supuesto producto de higiene íntima.

“Este es un video en donde usan inteligencia artificial para suplantar mi identidad y venderles esas cosas. Esto es gravísimo y ya está en proceso legal porque es un delito”, denunció.

Advierte sobre más casos similares

Laura Salazar pidió a sus seguidores que verifiquen siempre la fuente de cualquier video o anuncio, especialmente en Facebook, donde detectó varias cuentas falsas a su nombre.

“Si no sale de mi cuenta, no crean nada. Yo tengo todas mis cuentas verificadas con la palomita. Tengan mucho cuidado, no solo conmigo, sino con otras cuentas que sigan. No caigan en estos fraudes tan horribles”, señaló.

La sexóloga también agradeció a las personas que le enviaron mensajes y correos para alertarla sobre el video falso. “Quiero agradecer a todas las que se tomaron la molestia de mandarme correo para avisarme, doctora está pasando esto. Yo lo aprecio bastante”.

¿Quién es la doctora Laura Salazar?

Laura Salazar es una médica cirujana y sexóloga con enfoque en la salud de la mujer, conocida por abordar temas de sexualidad, menstruación, juguetes sexuales y enfermedades de transmisión sexual sin tabúes.

En 2023 recibió un Eliot Award por su labor como creadora de contenido y es una de las voces más influyentes en educación sexual en México.

Actualmente está comprometida con Romina Marcos, hija de la actriz Niurka, y comparte momentos de su vida personal y profesional con millones de seguidores.

El caso de Laura Salazar se suma a la lista de figuras públicas que han sido víctimas de deepfakes, una tecnología de inteligencia artificial capaz de imitar rostros y voces para crear contenido falso. Este tipo de delitos ya se investiga en México, pues se usan para fraudes, desinformación y ataques a la reputación.