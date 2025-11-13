Suscríbete
Telenovelas

5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz

La actriz tiene una exitosa trayectoria en televisión, que comenzó cuando tenía dos meses y apareció en brazos de su madre en la telenovela “El milagro de vivir”

November 12, 2025 • 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg

Sus personajes protagónicos no siempre han terminado en boda

Televisa

La parte culminante de la carrera de Angélica Vale en las telenovelas fue con “La fea más bella”.

La propia actriz lo reconoció en una entrevista para Imagen Televisión en donde confiesa que en ese momento se dio cuenta de que el éxito de la telenovela era lo que siempre había buscado.
“Lo que yo siempre había querido es divertir a la gente y ver a las niñas disfrazadas de Lety para mí era.. yo lloraba en el camerino”.
Angélica Vale, para ese año de 2007, ya llevaba 30 años de carrera si se toma en cuenta aquella primera aparición junto a su madre Angélica María cuando tenia 2 años.
Es, pues, una carrera larga dentro de las telenovelas con las cuales ha tenido cinco personajes protagónicos que han terminado con la regla máxi

ma del melodrama: “Y fueron felices para siempre”.
Aquí te los recordamos.

“Y mañana será otro día”

La primera parte de este melodrama producido por Carlos Moreno parece una historia típica de una cenicienta que encontrará el amor en un príncipe ideal.
Vale interpreta a Mónica, la secretaria de Camilo, un empresario joven, rico y felizmente casado. El drama es que la esposa de Camilo, Diana, tiene cáncer y entonces le pide a Mónica que le ayude a buscar una esposa que la sustituya cuando muera. Resulta, obviamente, que Mónica siempre ha estado enamorada de Camilo.
Hasta ahí todo indica que el personaje de Angélica Vale tendrá su final feliz cuando se case con Camilo. Pero la telenovela tiene un giro dramático que la convierte en una historia de amor entrañable.
De todos modos, Mónica encuentra el amor (y además se convertirá en madre) pero no con quien ella pensaba.

La fan

La telenovela fue una idea original de Angélica Vale: se trataba de una mujer que está enamorada de un galán de telenovela. A lo largo de la historia, esta mujer, que se llama Vale, logra conocer a su ídolo y además ser su novia.
Viene entonces el giro dramático: ese hombre en realidad tiene un oscuro pasado que le oculta pero que le es revelado a Vale justo el día de su boda.

Lamentablemente la telenovela fue cancelada de manera abrupta en Estados Unidos por el bajo índice de audiencia pero en otros países se transmitió completa, con Vale teniendo un final feliz, pues su galán se redime.

Amigas y rivales

Wendy Nayeli Pérez es un personaje que construyó Angélica Vale sobre la marcha. “Lo único que me dijeron es que era una chacha que soñaba con se actriz de Hollywood”, contó en el canal de YouTube La caja de Pandora.
Wendy Nayeli, de hecho, no sabe a quién ama realmente hasta el final del último capítulo: ella siempre pensó que su felicidad estaba al lado de Roberto pero se da cuenta de que él es solamente una ilusión porque en realidad ama a... Ernesto.

Soñadoras

Esta telenovela es el paradigma del final feliz entre todos los personajes que ha interpretado Angélica Vale. En esta historia se llamó Julieta, una joven con un sueño pero también con un grave problema: la bulimia.
Julieta no sólo logra superar su trastorno alimenticia sino que encuentra el amor en Beto, un joven pobre pero de buen corazón. Lo más importante, quizá, no sucedió en pantalla sino detrás de cámaras.

angelica vale.png

El final de su personaje en Soñadoras fue con “Beto”

Captura las estrellas

Gracias ese personaje, Angélica Vale se dio cuenta de que ella misma sufría de un trastorno alimenticia similar al de su personaje y que por tanto debía atenderse.

La fea más bella

Aunque la grabación de la telenovela representó una crisis creativa para Angélica Vale, también fue el melodrama que la convirtió en una súper estrella de la televisión mexicana.
La fea más bella es la versión mexicana de Betty la fea y en ella se conserva el final final: Lety se da cuenta de que no necesita transformar su cuerpo para ser bella, sino que su propio yo interno puede proyectar su belleza hacia el exterior. Y por supuesto, casa con don Fernando.

angélica vale telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
