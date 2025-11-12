Suscríbete
Le piden matrimonio a María Chacón, ‘La Chofis’; presume su anillo de compromiso

La actriz compartió una serie de postales junto a su prometido, el empresario Christopher Den Uijl.

November 12, 2025 
Ericka Rodríguez
María-Chacón.jpg

María Chacón y Christopher Den Uijl se comprometieron.

“Para siempre contigo”.

La popular actriz María Chacón, conocida como ‘La Chofis’ por su personaje en la telenovela ‘Alegrijes y rebujos’, está viviendo uno de los momentos más felices y plenos de su vida, pues su novio le pidió matrimonio.

A través de las redes sociales, la protagonista de ‘Papás por conveniencia’, compartió una serie de postales en las que presumió su anillo de compromiso, mismo que le entregó su pareja, el empresario Christopher Den Uijl.

“Para siempre contigo”, fueron las palabras que eligió María para compartir con sus seguidores las fotos que anuncian su compromiso.

Christopher y ‘La Chofis’ tienen una relación de tres años, pero la actriz había decidido mantener en privado su noviazgo, sin embargo, ante los rumores de un presunto romance con su compañero y amigo Miguel Martínez, sacó del anonimato a su pareja.

En aquel momento, María describió a su novio como un hombre bueno, honesto, feminista, trabajador, leal y que es bueno con su mamá.

“Nos conocimos porque el hermano del socio de él fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. El amor surgió entre nosotros y, aunque él es extranjero, le encanta México y pasamos mucho tiempo juntos en el país”, dijo en un evento de la revisa GQ.

¿Quién es Christopher Den Uijl?

El novio y prometido de Chacón es fundador del Festival Baja Beach, de acuerdo con su perfil en Monitor Latino, cuenta con más de 10 años de trayectoria en la organización de eventos masivos de entretenimiento, también ha tenido participación en el Flow Fest, un evento de gran importancia en América Latina de música urbana.

María Chacón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
