Lola Cortés quiere abrazar a Jolette y le manda mensaje tras su inesperada muestra de respeto

Uno de los pleitos de televisión más inolvidables de la historia de la televisión mexicana del milenio actual, sin duda ocurrió dentro de ‘La Academia’, cuando Jolette concursaba y Lola Cortés era la famosa juez de hierro.

Pasaron más de 20 años, y la historia tuvo un giro inesperado. Ocurrió luego de que Lola Cortés renunciara a ‘La Granja VIP’ tras presentar problemas de salud mental debido al encierro.

Sus críticas como juez de hierro en La Academia fueron recordadas en redes sociales, pues en aquella época les pedía a sus alumnos, como Jolette, que no lloraran, que no claudicaran y que siempre dieran su mejor rostro al público. Sin embargo, eso no aplicó con ella misma, pues su salida de ‘La Granja VIP’ estuvo repleta de drama y llanto.

“No tienes que hacer teatro ni faramallas; si quieres llorar, lloras en el camerino, lloras en la casa, aquí no”, decía Lola Cortés como jueza, y en redes sociales decidieron editar videos para recordarle sus propias palabras.

Así que cuando Gerardo Escareño buscó a Jolette para saber su punto de vista, muchos esperaran que le regresara las críticas con el mismo tono que ella lo hacía en La Academia. Sin embargo, Jolette mostró respeto y quedó como una dama.

“Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita, que ya la está pasando mal, si el público es lo que espera, que sepan que soy una dama, que empatizo completamente, me alegro que ella haya podido salir, si es lo que quería, no sé más porque no estoy viendo el reality, como para saber qué está pasando, qué bueno que pudo salir”, dijo Jolette.

Lola Cortés vio el mensaje de Jolette y le envió unas palabras

Durante su visita a Venga la alegría este 12 de noviembre, Lola Cortés fue cuestionada sobre Jolette y dijo que estaba al tanto del asunto. En redes sociales, le envió un mensaje con el que abre la puerta para una reconciliación.

“Mi niña... Siempre serás para mí una niña. Muchas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa, y que venga de usted, significa mucho para mí”.

“Te mando muchos besos, espero algún día poder vete en persona y y podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y bendiciones, mucha salud”, le deseó Lola a Jolette.

¿Por qué se recuerda tanto el pleito de Jolette y Lola Cortés en La Academia?

Semana tras semana, el público apoyaba con sus votos a Jolette pese a que no tenía el talento vocal de compañeros como Yuridia, y fue tal la controversia, que Lola pidió una cámara para pedir a la audiencia que dejara de votar por ella.

Los desplantes e interpretaciones de Jolette siguen siendo recordados en redes sociales, y hasta su renuncia de ‘La Academia’ a pocos días de la final.

Frases como “Es una canción de Paulina Rubio, no hay nada más fácil que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando”, son algunas de las críticas de Lola Cortés que perduran en la memoria colectiva.