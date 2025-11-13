¿Quién se quedaría con la custodia de los hijos de Angélica Vale tras su divorcio con Otto Padrón?

El matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón terminó tras 14 años y los papeles del divorcio ya están en manos de sus abogados.

Además de temas como pensión alimenticia y repartición de bienes, en un proceso legal de esta naturaleza hay una prioridad: el bienestar de los menores de edad hijos del matrimonio que finiquita su relación.

En el caso de Angélica y Otto, desde el principio pusieron a sus hijos Angélica y Daniel, por lo que incluso han viajado juntos en meses recientes, pese a que ellos ya no son pareja desde abril de 2025.

Tras la filtración de la noticia, de la que Angélica Vale se enteró al mismo tiempo que el público, mientras cenaba con el propio Otto Padrón, se revelaron importantes detalles que incluyen peticiones del ejecutivo de la televisión hispana, como el que la actriz deberá pagar los honorarios de los abogados.

Según las filtraciones de documentos, Otto solicitó “la custodia legal compartida y que se emitan órdenes adicionales con varios días de antelación a cualquier cambio de residencia previsto para los menores”.

Es decir, no se pelearán por sus hijos. En cambio, se solicita “dividir los días de la semana para que ambos padres tengan contacto con sus hijos”, así como la división equitativa de las vacaciones de verano y los días festivos nacionales, todo por mutuo acuerdo previo.

Angélica Vale celebra 50 años YouTube/Cali93.9

Además, se insiste en que los menores no serán mensajeros, pues la comunicación entre ambos padres está abierta, reportó Univision.

Se supo también que, de concretarse las peticiones de la demanda de divorcio, Angélica y Otto no abrirán la puerta a comentarios negativos el uno del otro, ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores. Es decir, tampoco habrá guerra de declaraciones sobre su matrimonio ni sus romances posteriores.

¿Ya saben los hijos de Angélica sobre el divorcio?

Al sincerarse de la situación, Angélica Vale reveló en su programa de radio que tuvo que conversar con su hija Angélica la misma noche del domingo 9 de noviembre, cuando se destapó la noticia.

Angélica Vale y Otto Padrón YouTube/AngelicaVale

“No se los había dicho. Insisto, por el bien de mis hijos, porque Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado”, dijo en vivo.

De hecho, no quiere que su niña de 13 años entre a las plataformas digitales. Sin embargo, no especificó si a Daniel, de 11 años, ya está enterado del asunto a detalle, aunque él estuvo presente durante la celebración del cumpleaños 50 de su mamá en la cabina de radio.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad, no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”, ha sentenciado Angélica Vale.

“Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Es por eso que voy a seguir siempre tratando de que la familia esté unida. Siempre seguir conviviendo con Otto, para que mis hijos puedan pasar esto de la mejor manera”, dijo.