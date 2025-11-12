María León termina su noviazgo con el coreógrafo de ‘Mira quién baila’ tras dos años juntos: “Estoy en duelo”

“Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida”.

Los seguidores de la cantante María León tomaron con asombro el anuncio de que está en duelo tras el término de su relación sentimental que duró dos años con Allen Genkin.

La también bailarina, reconocida por su última participación en ‘Juego de Voces’, dio a conocer que la distancia y los compromisos profesionales fueron motivos suficientes en la decisión de poner una pausa en su relación con el coreógrafo, a quien conoció durante su paso por ‘Mira quien baila’ en 2022.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que María indicó que el truene ocurrió no por falta de amor, sino por la dificultad de mantener una relación a distancia, pues Allen Genkin reside en Estados Unidos.

“Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”, dijo León.

Y añadió que: “Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Agradezco tener mucho trabajo, porque me ayuda. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona”.

A pesar de haber terminado, ambos mantienen un vínculo de cariño y respeto. “No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad. Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida”.

Ante sus emociones y considerando a Allen como su mejor amor, la bailarina no descarta regresar con él. “Tengo la esperanza de que, cuando pase toda esta situación de incompatibilidad de tiempos y espacios, podamos reencontrarnos en nuestra mejor versión”, dijo.

Actualmente, María sostiene que vive un momento de aprendizaje y plenitud, enfrentando y entendiendo su duelo.

“Yo adoro y amo con todo mi corazón a mi expareja, estoy en un duelo por las cosas bonitas, pero al final también vivo un momento de plenitud; estar sola me hace bien”, finalizó.

¿Quién es Allen Genkin?

Es un bailarín y coreógrafo profesional de origen estadounidense, fundador de ’Sweat Dancefit’, donde imparte clases.

Inició su carrera como bailarín latino de salón a los doce años y, a los quince, ya se había consolidado como campeón regional juvenil en California.

Entre 2007 y 2008, fue finalista nacional juvenil de danza en Estados Unidos.

Su trayectoria incluye participaciones en competencias internacionales como el Blackpool Dance Festival y el UK Open, así como apariciones en programas de televisión como ‘Dancing with the stars’ y ‘Mira quién baila’, espacio en el que conoció a María León.

Además, Genkin es cofundador de ‘Fred Astaire Dance Studio’ y ha consolidado su carrera tanto en la enseñanza como en la industria del entretenimiento.