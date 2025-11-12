Suscríbete
Telenovelas

Primer tráiler de ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer: ¿Cuándo se estrena?

Vuelve una de las consentidas de las telenovelas.

November 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
angelique-primera-escena-domenica-montero-6.jpg

Angelique Boyer inició grabaciones de “Doménica Montero”.

Octavio Lazcano

TelevisaUnivision prepara una telenovela que promete conquistar a México, Estados Unidos y el resto del mundo: ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer y Marcus Ornellas llega con una historia donde el amor se enfrenta al poder, la venganza y la verdad.

Ya se estrenó el primer tráiler de ‘Doménica Montero’, pues en Estados Unidos se estrena el 8 de diciembre en Univision, tras el final de ‘Los hilos del pasado’.

‘Doménica Montero’ busca conquistar a México desde el lunes 19 de enero de 2026, fecha de estreno en México, por las estrellas. Aquellos fans mexicanos que no quieran esperar a verla en las estrellas, podrán hacerlo desde el 19 de diciembre de 2025, a través de ViX.

Mira el tráiler de Doménica Montero:

¿Qué sabemos de Doménica Montero?

Angelique Boyer celebró su cumpleaños 37 durante el claquetazo de ‘Doménica Montero’ en julio de 2025 en Televisa San Ángel. “Es muy emocionante, es un gran día para mí. Es 7-7 (7 de julio), un portal bellísimo, la energía desde el inicio de este proyecto ha sido algo mágico”, nos dijo Angelique en aquel momento.

Desde entonces se adentró al personaje que hemos visto en otras versiones, conocidas bajo los títulos de ‘Soy tu dueña’ y ‘La Dueña’.

Ahora es una producción de Carlos Bardasano, quien convocó a un gran elenco que incluye también a Diego Amozurrutia, Alejandro Tommasi, Claudia Ramírez, Alberto Estrella, Alejandro Ávila, Arcelia Ramírez y Scarlet Gruber.

¿Qué dijo Angelique Boyer de hacer el mismo personaje de Angélica Rivera y Lucero?

Angelique Boyer respeta las versiones anteriores de ‘La Dueña’, con Angélica Rivera y Lucero, a quienes reconoce:

“Estoy agradecida de actrices que han entregado... No se trata de mejorar la versión anterior, sino de superarnos en el arte que hagamos”.

En los años 70, la televisión mexicana conoció a ‘Doménica Montero’ protagonizada por Irán Eory, Rogelio Guerra y Raquel Olmedo. Ahora toca el turno de Angelique Boyer.

angelique-primera-escena-domenica-montero-3.jpg

Angelique Boyer en Doménica Montero

Octavio Lazcano

angelique boyer Doménica Montero
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
