¿Briggitte Bozzo se enojó con Wendy Guevara por ventilar su cirugía de luxación de costillas?

Briggitte Bozzo no ha escondido los arreglos estéticos que se ha hecho, pero la situación se complica cuando alguien más habla del tema, tal como lo hizo Wendy Guevara.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, la líder de Las Perdidas confesó que se quería operar las costillas para reducir su talla, pero solo se hará una liposucción. Sin embargo, nombró ejemplos de famosas que ya se han realizado a luxación de costillas, como su amiga Paola Suárez... y Briggitte Bozzo.

Así que el periodista Sebastián Reséndiz del programa ‘Hoy’ fue a preguntarle a Briggitte si se molestó con Wendy.

“No importa que Wendy lo haya dicho. Yo adoro a Wendy”, dijo Bozzo, y admitió todo. “Se lo había contado porque ella me dijo que se quería hacer ese procedimiento, le dije que yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero sí, me lo hice saliendo de La Casa de los Famosos México”.

La actual pareja de Aarón Mercury dentro del concurso Las Estrellas bailan en Hoy, dijo que se realizo la luxación de costillas tras salir de la Casa de los Famosos México.

“Siempre he tenido problemas de costillas, también de chiquita, ahorita con el baile se mueven. Yo me hice reducción de busto por mi escoliosis y aparte lo que hicieron fue que me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita”, dijo Briggitte.

En cuando a Wendy, Briggitte le envió un mensaje: “Ay, mi amor, tú hazte lo que quieras, te ves divina. No importa que lo hayas dicho, ya te lo había contado, no era ningún secreto y todos los éxitos del mundo”.

¿Y qué dijo Wendy Guevara?

“Me voy a hacer la lipo, nada más la lipo y me van a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito, más juntito”, dijo al programa Hoy en días pasados.

Sin embargo, Wendy destapó que Briggitte Bozzo se había realizado la dolorosa cirugía en las costillas, aunque se apenó porque pensó que fue una indiscreción.

“Yo me iba a hacer las costillas, la luxación de costillas, donde te las fracturan... lo que se hizo Paola y Briggitte... ¡ay, ya dije! Ay, ¿qué tiene? Briggitte me platicó, no me dijo que no dijera. Saludos a mi Briggitte, ¿no tenía que decir? Es que ella no me dijo que no dijera. Pues ni modo, ahí lo ponen”.