Otto Padrón se casará en cuanto se divorcie de Angélica Vale: Mhoni Vidente sabe con quién

Lo que ha sucedido ahora entre Angélica Vale y Otto Padrón cambiará de manera radical en los siguientes meses.

La separación de la actriz y el empresario ha sido poco escandalosa hasta ahora. La mayor de las polémicas ha sido que Angélica se enteró de la demanda de divorcio por un mensaje que le llegó a su todavía esposo.

A pesar de que tenían una crisis de pareja desde inicio de este 2025, Vale y Padrón no habían acordado todavía cuándo empezarían el proceso legal de divorcio.

Para Mhoni Vidente, ese detalle es apenas la punta de un iceberg de problemas y escándalos que sucederá durante todo el proceso de separación.

“Angélica es visceral como su papa (Raúl Vale, comediante) y dudo que vaya a llevarse a cabo un divorcio ameno”.

El futuro de Otto Padrón según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente echó el tarot y vio con claridad que Otto Padrón no soltará tan fácilmente el patrimonio que construyeron como pareja durante los 14 años que estuvieron juntos. Eso junto con la explosividad de Vale, generará problemas durante meses.

“Aquí va a ser un divorcio muy controversial, muy polémico y pues definitivamente van a estar peleando el dinero”.

Mhoni miró en las cartas que esos problemas incluso se relacionan con la herencia que Angélica recibió de su papá Raúl Vale.

“Aquí lo importante es no pelearse por los hijos. Otto Padrón es de carácter fuerte y va a ser muy difícil llegar a un acuerdo económico por parte de los hijos”.

Por eso el consejo de Mhoni Vidente para Angélica Vale es que ponga tierra de por medio, que se venga a vivir a México para evitar más conflictos con su ex pareja.

Además, le recomienda rehacer su vida, porque Otto ya tiene el plan para hacer lo mismo en cuanto firme los papeles del divorcio.

“Padrón, lo que yo si visualizó en las cartas es que tiene planes de casarse con una cubana que es conductora de televisión”.

En su tarot, la vidente tiene claro que el ejecutivo de origen cubano tiene ya una relación desde hace tiempo, ya que la crisis con la Vale viene incluso desde 3 años atrás.

“Visualizo que inmediatamente después de que se divorcie, Otto Padrón se va a casar con esta otra muchacha, que es cubana, tiene 28 o 30 años. O sea, una jovencita porque al cubano le gusta”.

Hasta ahora lo que se sabe del proceso de separación es que la demanda incluye la petición de custodia compartida y que Otto pidió que sea Angélica la que pague los costes del litigio de divorcio.