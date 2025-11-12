Mariela Sánchez le presentó a su nueva amante a Cristian Castro: “Le puso la comida en la boca”

“Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”.

El escándalo que envuelve el truene entre Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue dando de qué hablar y cada día aparecen nuevos detalles. La pareja, que ya tenía fecha para su boda, se separó por la supuesta infidelidad del cantante.

La tercera en discordia fue identificada por la prensa argentina como Marcela, quien le habría sido presentada por la propia Mariela, según ha trascendido.

Tras varias señales que dio Cristian y que llamaron la atención de los medios argentinos, y que después corrieron como pólvora a otros países, se podía ver a Castro en actitud cariñosa con otra mujer.

La entonces pareja del intérprete de ‘Azul’, Mariela, visiblemente afectada y enterada de la situación mediática, salió a dar su versión y confirmar que su noviazgo había llegado a su fin.

Tras filtrarse las imágenes del cantante con su fan, Mariela rompió el silencio y envió un audio al programa ‘Puro Show’ donde aseguró que Cristian la abandonó de manera repentina.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas”, dijo sorprendida.

Poco después, la periodista Ana María Alvarado se comunicó con Mariela y ella le respondió con mensajes de texto:

“Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”, reveló con tristeza en una supuesta conversación privada.

Sin embargo, la historia dio un giro sorpresivo que fue revelado por la comunicadora en ‘Sale el Sol’.

Inicialmente, Sánchez organizó una actividad con un club de fans de Cristian.

“Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”, mencionó la conductora de televisión.

Así, todo indicaría que la expareja de Castro le presentó a Marcela, su nueva conquista.

El centro de la polémica no sólo dice en la traición de Cristian, sino en que decidió traicionar a Mariela a pocos días de confirmar sus planes formales de matrimonio.

Después de las imágenes y los rumores de infidelidad, la exprometida no tardó en hacer pública la tristeza que le provocó enterarse de la situación: “Me quedé helada”.

El cantante no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado los rumores sobre el inicio de una nueva relación con Marcela. Mientras tanto, la historia que parecía conducir a una boda para los primeros meses del próximo año, ahora se cierne bajo la sombra de la desconfianza y el desencanto entre los seguidores de ambos.

