Suscríbete
Famosos

Mariela Sánchez le presentó a su nueva amante a Cristian Castro: “Le puso la comida en la boca”

La traición de Cristian tomó un nuevo giro, pues habría sido su exprometida quien le presentó a la amante.

November 12, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg

Mariela, la exprometida de Cristian, le presentó a su amante.

Instagram

“Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”.

El escándalo que envuelve el truene entre Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue dando de qué hablar y cada día aparecen nuevos detalles. La pareja, que ya tenía fecha para su boda, se separó por la supuesta infidelidad del cantante.

La tercera en discordia fue identificada por la prensa argentina como Marcela, quien le habría sido presentada por la propia Mariela, según ha trascendido.

Tras varias señales que dio Cristian y que llamaron la atención de los medios argentinos, y que después corrieron como pólvora a otros países, se podía ver a Castro en actitud cariñosa con otra mujer.

La entonces pareja del intérprete de ‘Azul’, Mariela, visiblemente afectada y enterada de la situación mediática, salió a dar su versión y confirmar que su noviazgo había llegado a su fin.

Tras filtrarse las imágenes del cantante con su fan, Mariela rompió el silencio y envió un audio al programa ‘Puro Show’ donde aseguró que Cristian la abandonó de manera repentina.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas”, dijo sorprendida.

Poco después, la periodista Ana María Alvarado se comunicó con Mariela y ella le respondió con mensajes de texto:

“Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”, reveló con tristeza en una supuesta conversación privada.

Sin embargo, la historia dio un giro sorpresivo que fue revelado por la comunicadora en ‘Sale el Sol’.

Inicialmente, Sánchez organizó una actividad con un club de fans de Cristian.

“Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”, mencionó la conductora de televisión.

Así, todo indicaría que la expareja de Castro le presentó a Marcela, su nueva conquista.

El centro de la polémica no sólo dice en la traición de Cristian, sino en que decidió traicionar a Mariela a pocos días de confirmar sus planes formales de matrimonio.

Después de las imágenes y los rumores de infidelidad, la exprometida no tardó en hacer pública la tristeza que le provocó enterarse de la situación: “Me quedé helada”.

El cantante no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado los rumores sobre el inicio de una nueva relación con Marcela. Mientras tanto, la historia que parecía conducir a una boda para los primeros meses del próximo año, ahora se cierne bajo la sombra de la desconfianza y el desencanto entre los seguidores de ambos.

Cristian Castro Mariela Sánchez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
María-Chacón.jpg
Famosos
Le piden matrimonio a María Chacón, ‘La Chofis’; presume su anillo de compromiso
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Angélica-María.jpg
Famosos
Angélica María rompe el silencio y le manda emotivo mensaje a su hija: “Sé que vas a ser muy feliz”
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
omahi-granja-vip.jpg
Famosos
Omahi culpa a “La Granja VIP” de hacerlo ver como un ‘mueble’ y responde a críticas por su higiene
November 11, 2025
 · 
Grisel Vaca
brincos-dieras.jpg
Famosos
Brincos Dieras, de lavacoches al payaso más irreverente de México; ¿Cómo lo logró?
November 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Paris-Jackson.jpg
Hollywood
Hija de Michael Jackson muestra la perforación nasal que le dejó el consumo de drogas
La cantante encendió una linterna y enseñó a sus seguidores las consecuencias de años de consumo de sustancias.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
malillany-marin-hoy--.jpg
Famosos
Malillany Marín abandona Las Estrellas Bailan en Hoy: ¿Quién bailará con Marcos Montero?
Lesiones de la cubana la dejaron fuera de la competencia.
November 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Jolette-Lolita-Cortés.jpg
Famosos
Jolette da cachetada con guante blanco e inesperadamente defiende a Lolita Cortés: “es un hermoso ser humano”
La exconcursante de ‘La Academia’ mostró su respeto, pese a que hace 20 años tuvieron encontronazos en la televisión mexicana.
November 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Silvia-Pinal.jpg
Famosos
Vandalizan y roban tumba de Silvia Pinal a días de su aniversario luctuoso; exasistente confirma con fotos
Efigenia Ramos acudió al panteón y a su arribo a la tumba de la diva del cine, se percató de robos y percances.
November 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez