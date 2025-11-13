Un canto de amor, resistencia y hermandad que llega a la CDMX

Hay espectáculos que trascienden el escenario, y Mi Familia es uno de ellos, después de conmover al público en Houston, Texas, este poderoso concierto llega por primera vez a la Ciudad de México para recordarnos que la música puede unir lo que las fronteras intentan separar.

El Coro Gay Ciudad de México y el Pride Chorus Houston unen sus voces en un encuentro histórico que celebra la diversidad, la empatía y el amor sin etiquetas. En un momento en que las libertades parecen tambalearse en muchos rincones del mundo, estos dos coros hermanos alzan la voz por la inclusión y la esperanza, demostrando que la familia no solo se nace, también se elige.

Mi Familia es un viaje musical que aborda temas como la migración, la identidad y la igualdad, a través de arreglos vibrantes, coreografías llenas de energía y una puesta en escena que desborda emoción. Cada nota es una declaración: el amor no conoce muros y las voces diversas no se apagan.

El escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se llenará de color, pasión y hermandad los próximos 28 y 29 de noviembre, cuando ambos coros vuelvan a unir sus talentos para celebrar el poder transformador del arte. Será un concierto que abraza, conmueve y nos invita a imaginar un mundo donde todas las personas puedan vivir con orgullo, dignidad y libertad.

No te pierdas “Mi Familia”, un canto de unión entre México y Estados Unidos, un homenaje a la fuerza del corazón y a la familia que elegimos cada día.