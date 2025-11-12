Hija de Aleks Syntek lanza mensaje misterioso relacionado con el divorcio de sus padres

“Estoy desesperado”.

Hace apenas unos días salió a la luz que el cantante Aleks Syntek puso en pausa los conciertos que ofrecería en medio de su gira ‘Total Syntek Tour’, debido a una recomendación médica y en donde, dijo, pondría como prioridad su salud mental.

La noticia surgió al mismo tiempo en el que comenzaron los rumores de que el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ estaba atravesando una crisis en su matrimonio con su esposa Karen, hermana de la conductora Ingrid Coronado.

Los señalamientos apuntan a que, supuestamente, Aleks le habría sido infiel a su pareja con tres mujeres y que estaría a punto de divorciarse tras ser descubierto.

En medio de la polémica, la hija de Syntek, Natalia, apareció en redes sociales con una fotografía que acaparó los reflectores y fue interpretada como una indirecta a la situación que vive su familia.

Fue a través de sus redes sociales donde la joven colgó la imagen de un paisaje donde se ve la luna alumbrando unos árboles, sin colocar texto sobre la imagen.

Los seguidores de la actriz y cantante comenzaron a descifrar el mensaje que habría querido dar Natalia e indicaron que se mantiene serena ante la tormenta. Sobre todo porque la joven, de 19 años, se había mantenido en silencio hasta que la polémica comenzó a tomar seriedad.

Los seguidores de la hija de Syntek, mostraron su apoyo y cariño en pleno momento de tensión, aunque cabe destaca que ni ella ni su hermano Matías, han emitido declaraciones al respecto.

Aleks Syntek: el escándalo de infidelidad y acoso

A través de un video, el músico, despeinado, con gesto de angustia y lanzando acusaciones contra los exintegrantes de su banda, Aleks llora cuando dice que esta crisis ha terminado por afectar su vida de pareja y como padre.

“Me habló Matías llorando, me habló Natalia llorando”, dice Aleks en una parte de este video que fue obtenido y difundido por ‘Ventaneando’.

Aleks Syntek está efectivamente en una clínica de rehabilitación. Las acusaciones que enfrenta, que hasta ahora son solamente mediáticas y no han llegado a tribunales, son de acoso e infidelidad.

Lo que se sabe hasta ahora es que esas acusaciones fueron hechas por ex miembros de su banda, Javier Calderón a Valeria Cox. Al primero, Syntek lo llama incluso “gángster de la música” y los acusa de haberse “robado” todos sus músicos para formar su propia banda, ‘Monalisa’.

“Estoy desesperado”, dijo el músico.

¿Negó Aleks las acusaciones de abuso?

Syntek fue señalado de haber abusado de varias mujeres, algunas incluso menores de edad.

“De entrada la reputación de mi esposa dónde queda cuando el escándalo dice que yo tengo un harem de viejas y que soy el más engañifa, el más lujurioso, ok, esta bien, ¿y mi esposa? ¿y mis hijos? ¿qué culpa tienen ellos? yo no juego a ese nivel”, finalizó.