Suscríbete
Famosos

Todo sobre el nuevo reality show de TelevisaUnivision y en qué se parece a La casa de los famosos

La empresa televisiva ya tiene la fecha de inicio para este nuevo programa que será en el formato de 24/7

November 12, 2025 • 
Alejandro Flores
realityshowtelevisa.jpg

El reality show ya comenzó su pre producción

Televisa

El concepto original surgió el Israel. El canal 10 transmitió en 2014 por primera vez “Power Couple”, un reality show de 24/7 cuya mayor particularidad era que enfrentaba a parejas en situaciones extremas.

A diferencia de la mayoría de los realities que se producen en el mundo, este exige a los participantes jugar en pareja y defenderse en nombre del amor romántico para permanecer en el programa.
Las primeras ediciones fueron de parejas desconocidas pero a partir del segundo año comenzó a incluir parejas de famosos, cantantes, actores y celebridades.
El formato fue exitoso y se replicó entonces en países de Europa como Alemania y así llegó a Brasil, que fue el primer país latinoamericano en producirlo en 2016.
QUÉDATE A LEER: El pasado de César Doroteo en La Isla, reality donde pasó un mes sin bañarse
El formato de “Power Couple” llega ahora a México, producido por TelevisaUnivision y su estreno está planeado para 2026.
En enero del próximo año, 13 parejas de famosos entrarán a vivir a un espacio cerrado en el que ejecutarán retos que incluyen situaciones cotidianas como cocinar pero también deportivos, de azar y extremos. El título será "¿Apostarías por mí?”.

powercouple.jpg

El formato se ha replicado en Europa pero también en Latnoamérica, con una edición en Brasil

Instagram

Similitudes y diferencias con La casa de los famosos

El formato tiene algunas similitudes con La Casa de los Famosos, sobre todo en la manera en que se deciden a los ganadores y el proceso de eliminación.

Lo que sabemos del divorcio de Angélica Vale
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Después de 14 años de casados, su historia llegó a su fin.
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
angelica-vale-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón
Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelica-vale-otto-padron-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio
Cuando se conocieron, a ella le cayó muy mal quien después sería el padre de sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Hay una pareja poderosa de la semana, que tiene el beneficio de vivir en una suite mucho más cómoda que el resto de la casa.
Esa pareja también decide el presupuesto de la semana y la manera en que se ejecuta a lo largo de esa semana.
Las nominaciones son un proceso un poco más complejo: las parejas se enfrentan a diferentes retos y entre ellas mismas hacen una apuesta. ¿Podrá o no la pareja elegida completar el reto?

Por ejemplo, uno de los retos clásicos es que tiene que cocinar para las otras 12 parejas y ser evaluado su sazón y eficiencia.
De ahí salen las nominaciones que los ponen en riesgo de eliminación, la cual, igual que en La Casa de los Famosos, se decide por los votos del público.

Reality Show ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Arturo-Carmona-Cristián-de-la-Fuente.jpg
Famosos
Arturo Carmona y Cristián de la Fuente protagonizan pelea en ‘Perfume de Gardenias’ que casi llega a golpes
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy-guevara-briggitte-bozzo-.jpg
Famosos
¿Briggitte Bozzo se enojó con Wendy Guevara por ventilar su cirugía de luxación de costillas?
November 12, 2025
 · 
TVyNovelas
María-Elena-Saldaña.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’; esto se sabe sobre su estado de salud
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Mariela Sánchez le presentó a su nueva amante a Cristian Castro: “Le puso la comida en la boca”
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelique-primera-escena-domenica-montero-6.jpg
Telenovelas
Primer tráiler de ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer: ¿Cuándo se estrena?
Vuelve una de las consentidas de las telenovelas.
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
María-León-truene.jpg
Famosos
María León termina su noviazgo con el coreógrafo de ‘Mira quién baila’ tras dos años juntos: “Estoy en duelo”
La pareja había podido con la distancia y mucho trabajo, sin embargo el fin llegó.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
boda-javi-derma-fotos.jpg
Famosos
Fotos y videos de la boda de Javier Derma y Reinaldo Junior: Cassandra Sánchez Navarro atrapó el ramo
Una lluvia de estrellas llegó para celebrar a la pareja.
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Hija-Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Hija de Aleks Syntek lanza mensaje misterioso relacionado con el divorcio de sus padres
Tras rumores que apuntan a que el artista y su esposa, Karen Coronado, están separados, su hija se pronunció.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez