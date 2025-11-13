Todo sobre el nuevo reality show de TelevisaUnivision y en qué se parece a La casa de los famosos

El concepto original surgió el Israel. El canal 10 transmitió en 2014 por primera vez “Power Couple”, un reality show de 24/7 cuya mayor particularidad era que enfrentaba a parejas en situaciones extremas.

A diferencia de la mayoría de los realities que se producen en el mundo, este exige a los participantes jugar en pareja y defenderse en nombre del amor romántico para permanecer en el programa.

Las primeras ediciones fueron de parejas desconocidas pero a partir del segundo año comenzó a incluir parejas de famosos, cantantes, actores y celebridades.

El formato fue exitoso y se replicó entonces en países de Europa como Alemania y así llegó a Brasil, que fue el primer país latinoamericano en producirlo en 2016.

QUÉDATE A LEER: El pasado de César Doroteo en La Isla, reality donde pasó un mes sin bañarse

El formato de “Power Couple” llega ahora a México, producido por TelevisaUnivision y su estreno está planeado para 2026.

En enero del próximo año, 13 parejas de famosos entrarán a vivir a un espacio cerrado en el que ejecutarán retos que incluyen situaciones cotidianas como cocinar pero también deportivos, de azar y extremos. El título será "¿Apostarías por mí?”.

El formato se ha replicado en Europa pero también en Latnoamérica, con una edición en Brasil Instagram

Similitudes y diferencias con La casa de los famosos

El formato tiene algunas similitudes con La Casa de los Famosos, sobre todo en la manera en que se deciden a los ganadores y el proceso de eliminación.

Hay una pareja poderosa de la semana, que tiene el beneficio de vivir en una suite mucho más cómoda que el resto de la casa.

Esa pareja también decide el presupuesto de la semana y la manera en que se ejecuta a lo largo de esa semana.

Las nominaciones son un proceso un poco más complejo: las parejas se enfrentan a diferentes retos y entre ellas mismas hacen una apuesta. ¿Podrá o no la pareja elegida completar el reto?

Por ejemplo, uno de los retos clásicos es que tiene que cocinar para las otras 12 parejas y ser evaluado su sazón y eficiencia.

De ahí salen las nominaciones que los ponen en riesgo de eliminación, la cual, igual que en La Casa de los Famosos, se decide por los votos del público.