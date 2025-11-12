Angélica María rompe el silencio y le manda emotivo mensaje a su hija: “Sé que vas a ser muy feliz”

“Sé que vas a ser muy feliz… Primero porque comienzas una nueva etapa en tu vida maravillosa...

Después de que Angélica Vale confirmara que está en proceso de divorcio entre lágrimas, y que pidiera una tregua para celebrar su cumpleaños número 50, su mamá, doña Angélica María, decidió romper el silencio y enviarle un emotivo mensaje.

“A ti mi bebita hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir. A ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años”, inició la actriz y cantante.

Después, con una sonrisa y sin tocar de forma directa el tema de su separación, doña Angélica le aseguró a su hija que está por comenzar una nueva etapa de vida “maravillosa”.

“Sé que vas a ser muy feliz… Primero porque comienzas una nueva etapa en tu vida maravillosa… Te mereces lo mejor del mundo por ser el gran ser humano que eres, el ser humano divino que eres. Te amo, mi amor”, mencionó la actriz.

Luego del mensaje, Angélica María se hizo presente en el programa radiofónico ‘La Vale Show’, donde, acompañada de sus nietos, celebraron a ‘La Vale’ por su cumpleaños.

Tal como lo pidió la estrella, no se habló de su ruptura. Todo fueron buenos deseos, abrazos, muestras de cariño y ánimos para el futuro tras sus cinco décadas de vida.

En el programa que se transmite en La Nueva Cali 93.9 en California, Vale se puso una corona y una banda como si fuera reina de belleza y condujo la emisión provocando sonrisas y entreteniendo a su público.

Al final, Angélica María apareció a cuadro para sostener a su hija en estos momentos complicados. ‘La Vale’ pidió un deseo antes de soplar las velas de su pastel, mientras su madre la abrazaba incondicionalmente como siempre las hemos visto.

Angélica y Otto Padrón tenían problemas desde inicios de 2025

Raúl De Molina, en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, reveló que se sorprendió por la noticia del divorcio, pues “Los quiero mucho a los dos”.

“Yo me había enterado que tenían problemas desde principios del mes de marzo, no por Otto ni por Angélica, sino por una tercera persona que me lo dijo”, reveló Raúl de Molina.

“No quiero decir esas cosas de las que me enteré, pero cuando finalmente me entero ayer que se están divorciando, nunca pensé que llegaría a esto”, dijo El Gordo.