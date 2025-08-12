Famosos
Laura Salazar
Doctora, sexóloga, novia de Romina Marcos.
La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, denuncia robo de identidad con inteligencia artificial
La médica y creadora de contenido sobre sexualidad aclaró que un video viral en el que supuestamente promociona un producto de higiene íntima fue generado con inteligencia artificial. El caso ya está en proceso legal.
August 12, 2025
·
Luz Meraz