Tres mentiras que le han echado en cara a Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP

Fabiola Campomanes reconoció que por primera vez en la historia de la Granja VIP, Eleazar le dijo algo de frente.

“Siempre hablas a mis espaldas y ahora lo haces cara a cara y eso te lo reconozco”, le dijo la actriz cuando Eleazar la nominó.

Campomanes no es la única que piensa que Gómez es un “traicionero”. El Patrón también lo enfrentó este miércoles en una discusión acalorada en la que Eleazar no sólo negó que su estrategia sea el complot, sino que dijo que él es a quien atacan constantemente.

“Desde la semana 1 me están provocando con esta energía pero no voy a caer y no me afectan ¿tú crees que me afectan?”, le reclamó el cantante al luchador.

El Patrón esperó a las nominaciones para recriminarle y recalcar que, desde su punto de vista, sí tiene actitudes hipócritas.

“Andas por ahí hablando de la gente y luego cuando te descubren dices: yo no dije nada”, señaló el Patrón incluso haciendo una imitación de Eleazar.

Las acusaciones en contra de Gómez se sustentan, desde el punto de vista de sus rivales, en acciones muy concretas, tres de las cuales te presentamos ahora.

La urgencia que Eleazar negó

Apenas corría la semana dos del reality show cuando Eleazar Gómez se acercó a Sergio Mayer Mori para decirle en voz baja y procurando que nadie lo escuchara.

“Quiero que salga Doroteo”. Mayer lo secundó: “Me urge”.

Sin embargo, cuando Doroteo se salvó de la eliminación y regresó a La Granja, Eleazar lo recibió con un abrazo y una alegría inusitada para alguien que lo quería fuera.

César se enteró de la conversación secreta de Eleazar con Mayer Mori y dos semanas después se lo reclamó durante una receso de su trabajo en el establo.

Eleazar, al verse descubierto, dijo que era un simple estrategia como parte del juego.

Las ollas de la discordia

La Granja VIP funciona con reglas de una casa normal: las tareas se dividen y a algunos les toca cocinar, a otros limpiar y a otros lavar los trates.

Y como sucedes en muchas casa, la actividad menos gustada es lavar los trastes.

Este martes le tocó hacer a Eleazar Gómez, para cuya mala suerte se usaron ollas grandes para cocinar. Ya en la noche, cuando estaba en una fogata afuera del granero, César Doroteo se acercó para decir:

“Eleazar, ¿le puedes echar un ojo a las ollas porque siguen ahí sucias?”.

Eleazar respondió a la defensiva: ¿Quién lo dice?

Doroteo insistió: Ahí están sucias.

Otra vez el cantante preguntó quién decía que estaban sucias.

El caso es que en efecto, Gómez no había lavado todos los trastes.

¿Ignoró o no a Fabiola Campomanes?

Eleazar Gómez esta semana decidió nominar a Fabiola Campomanes y como parte de su estrategia también dejó de hablarle. Fabiola le reclamó esa actitud pero también le hecho de que lo negó.

“Quiero que escuches esto: ayer cuando tú me ofreciste algo y yo no lo quise hacer, me dejas de hablar ¿no se te hace infantil?”.

Eleazar Gómez entonces negó que haya ignorado a Fabiola, a lo que la actriz respondió vehemente que todo quedó grabado en las cámaras del 24/7.

“A ver, regresen las cámaras porque tu saliste y dijiste “hola Manola, hola Kike” y a mí me ignoranste. No seas así Eleazar porque eso es muy feo”.

Eleazar Gómez está nominado esta semana.