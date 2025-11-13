Suscríbete
Famosos

Tres mentiras que le han echado en cara a Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP

El actor y cantante está nominado nuevamente

November 12, 2025 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez.jpg

Eleazar Gómez es considerado, dentro de la Granja, como uno de los villanos

Azteca

Fabiola Campomanes reconoció que por primera vez en la historia de la Granja VIP, Eleazar le dijo algo de frente.

“Siempre hablas a mis espaldas y ahora lo haces cara a cara y eso te lo reconozco”, le dijo la actriz cuando Eleazar la nominó.
Campomanes no es la única que piensa que Gómez es un “traicionero”. El Patrón también lo enfrentó este miércoles en una discusión acalorada en la que Eleazar no sólo negó que su estrategia sea el complot, sino que dijo que él es a quien atacan constantemente.

“Desde la semana 1 me están provocando con esta energía pero no voy a caer y no me afectan ¿tú crees que me afectan?”, le reclamó el cantante al luchador.

El Patrón esperó a las nominaciones para recriminarle y recalcar que, desde su punto de vista, sí tiene actitudes hipócritas.
“Andas por ahí hablando de la gente y luego cuando te descubren dices: yo no dije nada”, señaló el Patrón incluso haciendo una imitación de Eleazar.

Las acusaciones en contra de Gómez se sustentan, desde el punto de vista de sus rivales, en acciones muy concretas, tres de las cuales te presentamos ahora.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
El segundo programa del reality show tuvo dos momentos emocionantes
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
November 02, 2025
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
November 09, 2025
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
November 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

La urgencia que Eleazar negó

Apenas corría la semana dos del reality show cuando Eleazar Gómez se acercó a Sergio Mayer Mori para decirle en voz baja y procurando que nadie lo escuchara.
“Quiero que salga Doroteo”. Mayer lo secundó: “Me urge”.
Sin embargo, cuando Doroteo se salvó de la eliminación y regresó a La Granja, Eleazar lo recibió con un abrazo y una alegría inusitada para alguien que lo quería fuera.
César se enteró de la conversación secreta de Eleazar con Mayer Mori y dos semanas después se lo reclamó durante una receso de su trabajo en el establo.
Eleazar, al verse descubierto, dijo que era un simple estrategia como parte del juego.

Las ollas de la discordia

La Granja VIP funciona con reglas de una casa normal: las tareas se dividen y a algunos les toca cocinar, a otros limpiar y a otros lavar los trates.
Y como sucedes en muchas casa, la actividad menos gustada es lavar los trastes.
Este martes le tocó hacer a Eleazar Gómez, para cuya mala suerte se usaron ollas grandes para cocinar. Ya en la noche, cuando estaba en una fogata afuera del granero, César Doroteo se acercó para decir:

“Eleazar, ¿le puedes echar un ojo a las ollas porque siguen ahí sucias?”.

Eleazar respondió a la defensiva: ¿Quién lo dice?

Doroteo insistió: Ahí están sucias.
Otra vez el cantante preguntó quién decía que estaban sucias.
El caso es que en efecto, Gómez no había lavado todos los trastes.

¿Ignoró o no a Fabiola Campomanes?

Eleazar Gómez esta semana decidió nominar a Fabiola Campomanes y como parte de su estrategia también dejó de hablarle. Fabiola le reclamó esa actitud pero también le hecho de que lo negó.

“Quiero que escuches esto: ayer cuando tú me ofreciste algo y yo no lo quise hacer, me dejas de hablar ¿no se te hace infantil?”.

Eleazar Gómez entonces negó que haya ignorado a Fabiola, a lo que la actriz respondió vehemente que todo quedó grabado en las cámaras del 24/7.

“A ver, regresen las cámaras porque tu saliste y dijiste “hola Manola, hola Kike” y a mí me ignoranste. No seas así Eleazar porque eso es muy feo”.

Eleazar Gómez está nominado esta semana.

La Granja VIP Eleazar Gómez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica-vale-divorcio---.jpg
Famosos
¿Quién se quedaría con la custodia de los hijos de Angélica Vale tras su divorcio con Otto Padrón?
November 12, 2025
 · 
TVyNovelas
jolette-lolacortes--.jpg
Famosos
Lola Cortés quiere abrazar a Jolette y le manda mensaje tras su inesperada muestra de respeto
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Arturo-Carmona-Cristián-de-la-Fuente.jpg
Famosos
Arturo Carmona y Cristián de la Fuente protagonizan pelea en ‘Perfume de Gardenias’ que casi llega a golpes
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy-guevara-briggitte-bozzo-.jpg
Famosos
¿Briggitte Bozzo se enojó con Wendy Guevara por ventilar su cirugía de luxación de costillas?
November 12, 2025
 · 
TVyNovelas
María-Elena-Saldaña.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’; esto se sabe sobre su estado de salud
El mismo set de grabaciones donde cayó hace unas semanas, le jugó otra mala pasada.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Mariela Sánchez le presentó a su nueva amante a Cristian Castro: “Le puso la comida en la boca”
La traición de Cristian tomó un nuevo giro, pues habría sido su exprometida quien le presentó a la amante.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelique-primera-escena-domenica-montero-6.jpg
Telenovelas
Primer tráiler de ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer: ¿Cuándo se estrena?
Vuelve una de las consentidas de las telenovelas.
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
María-León-truene.jpg
Famosos
María León termina su noviazgo con el coreógrafo de ‘Mira quién baila’ tras dos años juntos: “Estoy en duelo”
La pareja había podido con la distancia y mucho trabajo, sin embargo el fin llegó.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez