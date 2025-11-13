Suscríbete
Famosos

Rapahel venció dos veces a la muerte y ahora es la Presona del Año en los Grammy Latinos

El cantante fue galardonado este 12 de noviembre por parte de la Academia del Grammy Latino. Los premios se entregan hoy 13 de noviembre

November 13, 2025 • 
Alejandro Flores
raphael (1).jpg

Persona del Año: Raphael

Instagram

Raphael amaneció este 13 de noviembre con un premio más: el de Persona del Año, entregado por la Academia de los Grammy Latinos.

La ceremonia de premiación se realizará este jueves pero como cada año, un día antes se hizo la entrega de ese otro galardón que reconoce a un artista por su trayectoria y aportaciones a la música. En este caso a Raphael un artista que asegura que su madre lo parió para ser artista y al mismo tiempo un hombre que asegura que su mayor éxito “es imponerme a la muerte”.
Lo dice por dos episodios críticos en su vida.

El regreso de Raphael

El más reciente de esos traumas fue en diciembre de 2024, cuando estaba a punto de comenzar una gira y justamente la noche en que se iba a presentar en televisión en uno de los programas más populares de España.
Raphael tuvo ese día un “fallo cerebrovascular” que requirió su hospitalización durante varios días. Pero en abril de ese año, y para cumplir con aquella frase de que su madre lo parió para ser artista, ya estaba recuperado y se declaró listo para volver a los escenarios.

Lo que sabemos del divorcio de Angélica Vale
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Después de 14 años de casados, su historia llegó a su fin.
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
angelica-vale-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón
Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelica-vale-otto-padron-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio
Cuando se conocieron, a ella le cayó muy mal quien después sería el padre de sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Así fue, durante la segunda mitad de 2025, Raphael no ha hecho sino cantar y ahora, en los Grammy Latinos, recibir el premio a Persona del Año.

La historia del hígado infectado que le salvó la vida a Raphael

Hace poco más de dos décadas, Raphael atravesó otra crisis de salud. Sin darse cuenta (o por lo menos sin haber notado la gravedad de su problema), el Divo de Linares había acumulado años de adicción al alcohol.
Para 2003, su hígado ya no pudo más y tuvo una urgencia médica de la que salió con un diagnóstico desolador: necesitaba un trasplante.

La historia de aquellos años quedó registrada en el documental Raphaelísimo, que se pude ver en México a través de ViX. Lo que sucedió es que Raphael se colocó en la lista de espera para el trasplante y que obviamente era tan larga que hubiera sido imposible que lo consiguiera a tiempo.
Entonces recurrió a un movimiento desesperado. Un médico, Enrique Moreno, había estado practicando con trasplante de órganos infectados, es decir, enfermos.
Moreno era una eminencia y su proyecto de órganos infectados lo demuestra: se basaba en el hecho de que trasplantar hígados infectados en pacientes que ya habían tenido esa enfermedad, significaba que el cuerpo los aceptaría, pues ya tenían los anticuerpos contra esa enfermedad.
En el caso de Raphael era la hepatitis. Fue así que el cantante se impuso a la muerte aquella vez con un hígado infectado con hepatitis.

Raphael Latin Grammy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cesar doroteo.jpg
Famosos
El pasado de César Doroteo en La Isla, reality donde pasó un mes sin bañarse
November 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-divorcio---.jpg
Famosos
¿Quién se quedaría con la custodia de los hijos de Angélica Vale tras su divorcio con Otto Padrón?
November 12, 2025
 · 
TVyNovelas
jolette-lolacortes--.jpg
Famosos
Lola Cortés quiere abrazar a Jolette y le manda mensaje tras su inesperada muestra de respeto
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Arturo-Carmona-Cristián-de-la-Fuente.jpg
Famosos
Arturo Carmona y Cristián de la Fuente protagonizan pelea en ‘Perfume de Gardenias’ que casi llega a golpes
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
un-canto-de-amor-resistencia-y-hermandad-que-llega-a-la-cdmx.jpeg
Viral
Un canto de amor, resistencia y hermandad que llega a la CDMX
November 12, 2025
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
La actriz tiene una exitosa trayectoria en televisión, que comenzó cuando tenía dos meses y apareció en brazos de su madre en la telenovela “El milagro de vivir”
November 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy-guevara-briggitte-bozzo-.jpg
Famosos
¿Briggitte Bozzo se enojó con Wendy Guevara por ventilar su cirugía de luxación de costillas?
A la líder de Las Perdidas ‘se le salió’ decir la dolorosa cirugía estética de la actriz.
November 12, 2025
 · 
TVyNovelas
María-Elena-Saldaña.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’; esto se sabe sobre su estado de salud
El mismo set de grabaciones donde cayó hace unas semanas, le jugó otra mala pasada.
November 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez