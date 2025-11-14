Suscríbete
‘La Chilindrina’ pensó que moriría tras estar en el hospital: “hace un mes ya no contaban conmigo”

María Antonieta de las Nieves asegura que ya dejó todo listo para el momento en el que trascienda.

November 14, 2025 • 
Ericka Rodríguez
'La Chilindrina' asegura que pensó que iba a morir.

“Afortunadamente me repuse muy rápido”.

La entrañable ‘Chilindrina’ dice que está agradecida de seguir con vida, esto luego de que hace unas semanas estuvo muy delicada de salud, al grado de que pensó que moriría.

María Antonieta de las Nieves explicó que su hospitalización se debió a una baja de potasio, de sodio y también estaba mal medicada. La ingesta de muchos medicamentos provocó que se afectara el organismo de la actriz, de 78 años.

“Ya estoy bien, estuve internada en Perú, me trajeron para México, estuve internada en México; ya estoy perfecta”, compartió.

@elheraldodemexico

"La Chilindrina" fue hospitalizada por esta razón 👇🏻 Envíale buena vibra en los comentarios. ✨ #LaChilindrina #MaríaAntonieta #chavodel8 #buenavibra

♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico

Y añadió que “me siento muy contenta sobre todo de estar, hace un mes y pico no contaban ya conmigo, estuve muy muy grave, pero afortunadamente me repuse muy rápido”, expresó ‘La Chilindrina’.

De las Nieves dice también que tiene todos sus documentos en orden y repartidos sus bienes para el momento en el que trascienda. Afirma que no tiene miedo a la muerte, principalmente porque la está esperando su esposo Gabriel Fernández Carrasco.

El reconocido actor y locutor falleció en 2029, a los 85 años debido a una neumonía, y permaneció casado con María Antonieta por 48 años.

‘La Chilindrina’ ya no existe

En medio de su complicado estado de salud y por el que tuvo que ser hospitalizada, María Antonieta anunció que retira a su personaje y que la gira que hizo en Perú fue la última en la que el público pudo verla en vivo con su característico vestuario rojo y verde más las pecas en la cara.

Fue una decisión consensuada con sus hijos Gabriel y Verónica Fernández, quienes vivieron momentos angustiosos durante la primera semana de junio de este 2025.

“‘La Chilindrina’ ya no vuelve, la dejamos en un clóset”, dijo la actriz en una entrevista para el canal de Matilde Obregón.

Cuando le llegó la oferta para hacer una gira en Perú con motivo de las fiestas patrias de aquel país, ella no estuvo de acuerdo en aceptar pero fue ‘La Chilindrina’ quien insistió en firmar el contrato, a pesar de que era una gira de circo, es decir, muy exigente.

“Nosotros la vimos -cuenta su hijo- y dijimos: no puede ser que suban esas cosas, se veía terrible, se veía como ida”, y en efecto, incluso se le notaban problemas para hablar durante las entrevistas para televisión.

Los hijos vieron tan afectada a su madre que decidieron que Carlos viajara a Perú.

@ernestobuitronnews

💚 ¡Reaparece La Chilindrina! 🙌 Tras recaída de salud que la puso en RIESGO, no dejara su personaje✨ #ebninforma #ernestobuitron #ernestobuitronnews #lachilindrina

♬ sonido original - Ernesto Buitron News - Ernesto Buitron News

“Y cuando llegó, tuvo que hacer trámites que le exigió el empresario, una carta de un médico que garantizara que iba a ser atendida y un montón de trabas para cancelar el resto de la gira”.

En cuanto llegaron a México fueron con su médico de cabecera y durante dos meses estuvo en tratamiento. Fue en ese momento que los tres decidieron que no habría más ‘Chilindrina’.

María Antonieta De Las Nieves
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
