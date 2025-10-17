Así fue el angustioso momento en que La Chilindrina decidió retirarse

María Antonieta de las Nieves lo tiene decidido: La Chilindrina ya no existe.

La actriz anunció que retira de ese personaje y que la gira que hizo en Perú fue la última en la que el público pudo verla en vivo con su característico vestuario rojo y verde más las pecas en la cara.

Fue una decisión consensuada con sus hijos Gabriel y Verónica Fernández, quienes vivieron momentos angustiosos durante la primera semana de junio de este 2025.

Horas de angustia

“La Chilindrina ya no vuelve, la dejamos en un clóset”, dijo la actriz en una entrevista para el canal de Matilde Obregón.

Verónica Fernández, además de su hijo, ha sido su mánager desde hace varios lustros. Cuando le llegó la oferta para hacer una gira en Perú con motivo de las fiestas patrias de aquel país, ella no estuvo de acuerdo en aceptar pero fue La Chilindrina quien insistió en firmar el contrato, a pesar de que era una gira de circo, es decir, muy exigente.

Verónica y Carlos se quedaron en México y la actriz se fue a Perú donde comenzó a dar conferencias de prensa y a grabar contenido para las redes sociales de la empresa circense.

“Nosotros la vimos -cuenta Fernández- y dijimos: no puede ser que suban esas cosas, se veía terrible, se veía como ida”.

En efecto, incluso se le notaban problemas para hablar durante las entrevistas para televisión.

“La guardé en el clóset” Instagram

El retiro de La Chilindrina

Los hijos vieron tan afectada a su madre que decidieron que Carlos viajara a Perú. Fueron horas angustiantes mientras volaba al encuentro con María Antonieta.

“Y cuando llegó, tuvo que hacer trámites que le exigió el empresario, una carta de un médico que garantizara que iba a ser atendida y un montón de trabas para cancelar el resto de la gira”.

En cuanto llegaron a México fueron con su médico de cabecera y durante dos meses estuvo en tratamiento. Fue en ese momento que los tres decidieron que no habría más Chilindrina.