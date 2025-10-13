La Chilindrina se retira tras dos meses enferma; en Perú ya fue su última aparición

Las actuaciones de María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina se acabaron.

Su hija Verónica Fernández la vio muy deteriorada durante la última gira que hizo en Perú, donde incluso fue evidente que la actriz tenía dificultades para hablar.

María Antonieta aceptó la invitación para hacer una gira por Perú con el espectáculo circense “Aquí está la Chilindrina”, en julio de este 2025.

Como se informó en TVyNovelas en aquel mes, fue notorio que María Antonieta de las Nieves tiene cierta dificultad para caminar ya que tiene que ir de la mano de alguien más.

En imágenes presentadas por Willax Television de Perú, también se notaba algo de dificultad en el habla, lo cual no pasó desapercibido para sus fans.

Los fans, desde entonces, sugirieron que lo mejor era dejar a La Chilindrina en la memoria de los fans tal y como aparecía en el programa de los años 70 y 80.

“Habla con dificultad”, "¿qué le pasa en la boca?”, la prótesis parece que no la deja hablar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en varias de los videos de diferentes televisoras a las que María Antonieta acudió para promover su show en vivo.

“Tomaba 19 pastillas al día”

María Antonieta ha decidido ahora contar la verdad de lo que vivió en aquellas semanas

“Ni siquiera me acuerdo de lo que pasaba durante las funciones. Ahora me dice mi hija que yo me tomaba fotos con los fans después de la función: yo no me acuerdo de nada de eso”.

El hijo de la actriz viajó a Perú para traer de vuelta a su madre. Tuvo que hacer trámites de todo tipo para conseguir “el permiso” de la empresa que la había contratado de cancelar los shows que faltaban.

“Es que ella era ya un bultito; yo la veía perdida en el espacio”, cuenta su hija Verónica en una entrevista para el canal de Matilde Obregón.

Así llegó a la conferencia de prensa en Perú, en julio Captura Amor y fuego

La causa esa crisis de salud fue que de pronto, sin percatarse de la gravedad que eso significaba, María Antonieta estaba tomando 19 pastillas que supuestamente mejoraban su condición y salud.

La mezcla y la cantidad de medicamentos, sin embargo, resultó contraproducente y la llevó a la crisis que vivió en Perú.

La decisión del retiro

De regreso en México, estuvo una semana en el hospital.

“De eso ya me acuerdo, me acuerdo desde estaba en la casa y me iban a llevar al hospital”, dice María Antonieta.

Tras sacarla de la crisis, vino un proceso de recuperación y rehabilitación de dos meses, durante los cuales necesitó de la ayuda de una enfermera de tiempo completo para cuidarla, bañarla, prepararle la comida, atenderla.

“Ahora ya estoy bien. Ya me puedo vestir sola, ya hago todo yo sola otra vez”, cuenta con entusiasmo la actriz.

Así que recuperó la salud... pero perdió a La Chilindrina.

“La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú”, dice María Antonieta.

Su hija Verónica complementa la frase: “La guardamos en el clóset”

La actriz dice que aprendió la lección que le dio su cuerpo porque de pronto parecía que a pesar de sus enfermedades, cuando subía al escenario ella sacaba fuerzas para convertirse en La Chilindrina.

“Ya no, no más Chilindrina. A lo mejor algún comercial o promocional pero ya como estaba yo entregada al circo con 2 o 3 funciones diarias, ya no”.

Y argumenta una razón irrefutable para su retiro.