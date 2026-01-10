La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa

En su biografía hay tres periodos de inactividad notables: a fines de los años 80, a comienzos del siglo XX y desde 2010 a la fecha.

Úrsula Pratts tuvo una carrera de vertiginoso ascenso desde que apareció en la película “El barrendero”, la última de Cantinflas.

El Señor Telenovela, Ernesto Alonso, descubrió su talento y la llevó de la mano durante la década de los 80 con telenovelas como “Secreto de confesión”, “Quiéreme siempre” y “Al final del arcoiris”.

Su capacidad para interpretar villanas fue el sello de su popularidad en la televisión mexicana.

Para 1984 encuentra su mayor pico de éxito cuando es la antagonista de “Tú o nadie”, el melodrama en el que se enfrenta a Lucía Méndez... no sólo dentro de la pantalla, sino fuera de ella.

Úrsula Pratts y Andrés García en “Tú o nadie” Televisa

Las versiones de que tuvieron desacuerdos que llegaron a las discusiones y peleas verbales son todavía un misterio pero de acuerdo con la versión de Pratts, todo fue provocado por el equipo de La Méndez, el cual generó un ambiente de animadversión hacia ella.

La rivalidad con Lucía Méndez y Ofelia Cano

Todo explotó durante un evento de promoción de la telenovela, Úrsula llevó un vestido “más llamativo” que el de Lucía, lo que provocó su disgusto.

La actriz cuenta que a pesar de que aceptó cambiarse, ese día los problemas crecieron hasta verse reflejados en el set de grabación.

Pero aún más grave resultó su enfrentamiento con Ofelia Cano, con quien actuó en la telenovela “Pobre señorita Limantour”.

Ofelia Cano, Víctor Cámara y Úrsula Pratts en “Pobre señorita Limatour” Televisa

Cano asegura que Úrsula la menosprecio por considerarla “una principiante”, mientras que Pratts cuenta que Cano le dio una cachetada que no estaba en el guión.

Lo cierto es que después de esos incidentes, Úrsula dejó de aparecer en telenovelas. Volvió hasta 10 años después con “Azul tequila”, producción de TV Azteca.

El trágico diagnóstico que alejó de la televisión a Úrsula Pratts

En esa empresa hizo otros tres melodramas pero tuvo entonces otro periodo de inactividad derivado de un accidente.

Volvió a Televisa en 2009 con “Un gancho al corazón” y parecía que su carrera tendría un tercer aire pero en 2010 tuvo lo que hasta hoy es su última telenovela “Triunfo del amor”.

Enfrentó ese año un diagnóstico terrible: cáncer de lengua.

“Ha sido un proceso doloroso y muy duro”, dijo Pratts en 2013, cuando comenzó su proceso de rehabilitación.

Narró que los médicos tuvieron que someterla a una cirugía para romper la quijada y extraer el pequeño tumor que le habían detectado.

“Lo que pasa es que la lengua se me encogió y ahora hay que estirarla”.

Desde entonces, Úrsula se ha mantenido con la ilusión de volver a las telenovelas. En repetidas ocasiones ha dicho que su rehabilitación poco a poco le ha permitido recuperar casi todos los aspectos de su vida, excepto el de volver a los sets de televisión, lo cual sólo ha sucedido en ocasiones esporádicos para programas unitarios como “Como dice el dicho”.

Actualmente en su cuenta de Instagram suele publicar fragmentos de videos de las telenovelas en las que actuó y en las cuales es evidente la razón la que se le consideró la reina de las villanas.

