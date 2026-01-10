Suscríbete
Famosos

La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa

Fue la antagonista de Lucía Méndez, Edtih González, Jacqueline Andere, Ofelia Cano, entre otras

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
ursula pratts.jpg

Fue la villana de “Tú o nadie”, con Lucía Méndez de protagonista

Televisa

En su biografía hay tres periodos de inactividad notables: a fines de los años 80, a comienzos del siglo XX y desde 2010 a la fecha.

Úrsula Pratts tuvo una carrera de vertiginoso ascenso desde que apareció en la película “El barrendero”, la última de Cantinflas.
El Señor Telenovela, Ernesto Alonso, descubrió su talento y la llevó de la mano durante la década de los 80 con telenovelas como “Secreto de confesión”, “Quiéreme siempre” y “Al final del arcoiris”.
Su capacidad para interpretar villanas fue el sello de su popularidad en la televisión mexicana.
Para 1984 encuentra su mayor pico de éxito cuando es la antagonista de “Tú o nadie”, el melodrama en el que se enfrenta a Lucía Méndez... no sólo dentro de la pantalla, sino fuera de ella.

ursulapratts andres garcía.png

Úrsula Pratts y Andrés García en “Tú o nadie”

Televisa

TE RECOMENDAMOS: La fatal historia del galán de telenovela que perdió hasta su nombre en pleito con TV Azteca
Las versiones de que tuvieron desacuerdos que llegaron a las discusiones y peleas verbales son todavía un misterio pero de acuerdo con la versión de Pratts, todo fue provocado por el equipo de La Méndez, el cual generó un ambiente de animadversión hacia ella.

La rivalidad con Lucía Méndez y Ofelia Cano

Todo explotó durante un evento de promoción de la telenovela, Úrsula llevó un vestido “más llamativo” que el de Lucía, lo que provocó su disgusto.
La actriz cuenta que a pesar de que aceptó cambiarse, ese día los problemas crecieron hasta verse reflejados en el set de grabación.
Pero aún más grave resultó su enfrentamiento con Ofelia Cano, con quien actuó en la telenovela “Pobre señorita Limantour”.

ursula pratts (1).jpg

Ofelia Cano, Víctor Cámara y Úrsula Pratts en “Pobre señorita Limatour”

Televisa

Cano asegura que Úrsula la menosprecio por considerarla “una principiante”, mientras que Pratts cuenta que Cano le dio una cachetada que no estaba en el guión.
Lo cierto es que después de esos incidentes, Úrsula dejó de aparecer en telenovelas. Volvió hasta 10 años después con “Azul tequila”, producción de TV Azteca.
TE RECOMENDAMOS: El misterioso cambio de vida de Alpha Acosta y sus razones para irse de México

El trágico diagnóstico que alejó de la televisión a Úrsula Pratts

En esa empresa hizo otros tres melodramas pero tuvo entonces otro periodo de inactividad derivado de un accidente.
Volvió a Televisa en 2009 con “Un gancho al corazón” y parecía que su carrera tendría un tercer aire pero en 2010 tuvo lo que hasta hoy es su última telenovela “Triunfo del amor”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Enfrentó ese año un diagnóstico terrible: cáncer de lengua.

“Ha sido un proceso doloroso y muy duro”, dijo Pratts en 2013, cuando comenzó su proceso de rehabilitación.

Narró que los médicos tuvieron que someterla a una cirugía para romper la quijada y extraer el pequeño tumor que le habían detectado.

“Lo que pasa es que la lengua se me encogió y ahora hay que estirarla”.

Desde entonces, Úrsula se ha mantenido con la ilusión de volver a las telenovelas. En repetidas ocasiones ha dicho que su rehabilitación poco a poco le ha permitido recuperar casi todos los aspectos de su vida, excepto el de volver a los sets de televisión, lo cual sólo ha sucedido en ocasiones esporádicos para programas unitarios como “Como dice el dicho”.

Actualmente en su cuenta de Instagram suele publicar fragmentos de videos de las telenovelas en las que actuó y en las cuales es evidente la razón la que se le consideró la reina de las villanas.

Úrsula Pratts
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Dacia-Arcaráz.jpg
Famosos
Dacia Arcaráz revela que a su hijo con AUTISMO le hicieron cirugía cerebral para que ya no la atacara
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edna-Monroy.jpg
Famosos
Edna Monroy acusa a Juan Diego Covarrubias de VIOLENCIA y manipulación en su matrimonio
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alicia villarrreal cibad hernandez.jpg
Famosos
Cibad Hernández se burla de la acusación de que le debe 15 mil dólares a Alicia Villarreal
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvador zerboni marcela ruiz.jpg
Famosos
Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Turista-Italia.jpg
Viral
DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo
Un joven viajero festejaba el inicio del año 2026 cuando fue víctima de dos terribles accidentes.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alan ramirez gerson leos banda ms.jpg
Famosos
Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”
Alan Ramírez todavía alcanzó a llegar al campo de béisbol donde el tecaldista sufrió el infarto y murió
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rob reiner nick reiner michele.jpg
Famosos
Involucran esquizofrenia y sustancias misteriosas de su hijo en nueva teoría sobre el asesinato de Rob Reiner
La siguiente audiencia ante el juez se pospuso para el 23 de febrero pero ya hay nuevas pistas sobre el acusado
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de ernesto dalessioi.jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Ernesto D’Alessio a los 18 años
El cantante se independizó de su familia en cuanto cumplió los 18 años
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores