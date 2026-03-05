Suscríbete
‘Los Recoditos’ pausan a su vocalista por tiempo INDEFINIDO ante denuncia de violencia de su esposa

La agrupación se pronunció luego de que la pareja del cantante lo señalara por golpes e infidelidades.

Marzo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rafael-González.jpg

El vocalista de ‘Los Recoditos’ fue suspendido de la banda por las denuncias de su esposa.

Instagram

“Él se fue antes de que llegara la policía. El día de hoy, le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso”.

Apenas pasaron unas horas de la denuncia que hiciera Fernanda Redondo, donde señala que su esposo, el vocalista de ‘Los Recoditos’, la ha violentado física, psicológica y emocionalmente, para que la agrupación fijara su postura.

La pareja del cantante compartió un video en sus redes sociales donde muestra lesiones en el rostro. Las imágenes fueron grabadas mientras el intérprete viaja en un automóvil junto a ella. En el clip, Fernanda pide: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene. Él, él”.

En un segundo video, Redondo denunció que tras 12 años de matrimonio, ha sufrido constantes agresiones, infidelidades y maltrato que la llevaron a pedir ayuda psiquiátrica.

LEE TAMBIÉN: Esposa del vocalista de ‘Los Recoditos’ lo acusa de GOLPEARLA: “Tengo 12 años de maltrato”

Ahora, la banda de música regional mexicana, originaria de Sinaloa, expresó que “ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación relacionados con nuestro vocalista Rafael González, de Banda Los Recoditos, tomamos esta situación con la mayor seriedad.

“Como Empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra Banda”, se lee en el comunicado de la banda.

Y agregaron que de común acuerdo pausaron las actividades del cantante para darle espacio a que se concentre y esclarezca la situación que enfrenta. Además, informaron que le darán seguimiento al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades competentes.

En una entrevista que ofreció la esposa, Fernanda Redondo, a Imagen Noticias, acusó a González de acuchillarla frente a sus hijos: “Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.

La mujer recalcó la ausencia de apoyo y protección en su caso: “Él se fue antes de que llegara la policía. El día de hoy (jueves), le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría (de Sinaloa) para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”.

Asimismo, destacó que desde hace años ha sido presionada por su aún esposo para disuadirla de denunciarlo.

“Han sido 12 años de manipulación, donde él me ha dicho que no van a proceder en contra de él porque la empresa lo respalda, porque el mánager, su papá, era el alcalde de Mazatlán, y todo eso, ¿verdad? Pero ya atentar contra mi vida, estando mis hijos, creo que ya tengo que alzar la voz”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
