La fatal historia del galán de telenovela que perdió hasta su nombre en pleito con TV Azteca

Rogelio Guerra se sentó en una butaca desvencijada del viejo cine Venustiano Carranza. El actor vestía sotana negra y usaba un peluquín para simular que estaba calvo: es decir que estaba disfrazado de Miguel Hidalgo y Costilla, listo para el ensayo de “Sueños de libertad”, una obra sobre la Independencia de México.

Esto ocurrió en la época en la que una demanda de TV Azteca en su contra lo obligaba a cederle el 100% de su salario en cine, televisión o teatro. La televisora mantuvo ese juicio durante una cuatro años, tiempo en el que Rogelio no podía usar su nombre para generar ingresos.

La historia comienza en 2002, cuando Rogelio decide demandar a la televisora por incumplimiento de contrato. El juez le da la razón, pues Azteca lo había contratado en el año 1999 para hacer tres telenovelas pero solamente lo llamó para hacer una.

La respuesta de Azteca fue demandar al actor en un juzgado distinto. ¿La acusación? La misma: incumplimiento del contrato. La empresa alegó entonces que el actor había faltado a un llamado para una telenovela, que hubiera sido la segunda dentro de su contrato.

Rogelio Guerra Televisa

Rogelio siempre sostuvo que el llamado fue inexistente pero luego de cuatro años de litigio, un juez federal dejó la sentencia en firme: Guerra debería pagar 26 millones de pesos.

Esta historia es a la que Gloria Trevi se refirió en su reciente entrevista con Sabina Berman en la que acusó a Azteca de tener una estrategia para someter a su talento a sus reglas.

“Hicieron muchas cosas y prácticamente tienen un modus operandi, donde si sus actores o trabajadores no hacen lo que ellos dicen, se les van encima y empiezan con campañas de difamación y de calumnia de una manera súper dura”, dijo Gloria Trevi en esa entrevista con Sabina Berman.

La artista mencionó ejemplos del pasado, de demandas donde TV Azteca peleó con celebridades que alguna vez brillaron en su señal: “Lo que le hicieron a Ana Colchero, a Rogelio Guerra, a Héctor Suárez...”.

“A Rogelio Guerra TV Azteca le quitó el nombre y el señor, por lo que a mí me dijo una amiga cercana a él, que el señor se murió de la tristeza de no poder tener su nombre para trabajar, y ponerlo en una marquesina”.

El costo de perder el juicio

En efecto, mientras duró el litigio, Rogelio no podía generar ingresos con su nombre y fue en esa época en la que hizo la obra de teatro “Sueños de libertad”, en la que interpretaba a su personaje histórico favorito: Miguel Hidalgo.

Aquella vez, la puesta se hizo en el viejo cine Venustiano Carranza, ubicado a espaldas de la delegación del mismo nombre. Se le habían hecho algunas adaptaciones para convertirlo en teatro pero la butaquería y el sistema de tramoya no se habían renovado.

Pero eso no importaba para Rogelio, cuya pasión era actuar, aunque TV Azteca se quedara con el 100/ de las ganacias.

Maribel Robles, su viuda, ha contado en varias entrevistas, ya después de la muerte de Rogelio Guerra el impacto físico y emocional que representaron esos 10 años en tribunales: primero con su demanda y luego con la de Azteca en su contra.

“Ahí fue donde se le detonaron muchas cosas a Rogelio. Fueron años no solo de trabajo que se perdieron, sino de vida, de no generar dinero, ¡ni un solo centavo!”.

El contraataque de Rogelio Guerra

Maribel narró a Inés Moreno en su canal de Youtube que la familia vendió primero los coches, luego los seguros y finalmente cualquier cosa de valor que se tuviera en casa.

No obstante, incluso ya con la derrota legal en las manos, Rogelio Guerra se mantuvo incolume: “Nos quedan los medios”, le dijo el actor a su esposa cuando el juez federal los sentenció a pagar 26 millones de pesos.

El actor organizó entonces una marcha para protestar contra la sentencia del juez federal.

“He buscado justicia durante 10 años en este país y no la encuentro”, le dijo a Carmen Aristegui días antes de la fecha acordada para la marcha.

Cuando la convocatoria creció en Twitter, el presidente de Azteca se comunicó con Rogelio Guerra.

Maribel recuerda con precisión aquellos días en que su amigo Víctor Trujillo, con su personaje de Brozo, dijo al aire un miércoles: “Nos vemos el domingo en la marcha en el Zócalo.

“A las tres horas, llamada de Azteca. Ricardo Salinas nos dijo que el tema se había salido de las manos en tribunales, que por supuesto él quería mucho a Rogelio y nos propuso que cada quien su golpe, que ellos no nos pagaban y nosotros no pagábamos”.

El pleito legal terminó ahí pero también ahí comenzó el calvario que desembocó en la muerte de Rogelio Guerra.

“Eso es lo que le detonó a Rogelio la frustración del alzheimer y la injusticia... entonces esta cosa de una injusticia tan flagarante con él, lo tronó”.

Todavía alcanzó a aparecer en dos telenovelas más y una obra de teatro pero el galán que se hizo famoso a nivel mundial con Los ricos también lloran, finalmente murió el 28 de febrero de 2018.

