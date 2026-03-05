Suscríbete
Famosos

Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel

‘Sargento Rap’ aparece en la lista de padres que no han cumplido con sus obligaciones.

Marzo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sargento-Rap.jpg

‘Sargento Rap’ ya había recibido una orden judicial por violencia a su expareja e hijo.

Instagram

Luis Carlos Sánchez González, mejor conocido como ‘Sargento Rap’, aparece en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en Monterrey, Nuevo Léon.

El exparticipante de realities como ’Survivor México’, ‘Enamorándonos’ y ‘Big Brother’ es señalado por fallar a la manutención de su único hijo, mismo que procreó con la conductora uruguaya Camy G.

La información la dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas en su podcast, donde exhibió una captura de pantalla que confirmaría que el también rapero de 35 años no está cumpliendo con sus obligaciones como padre.

Y es que según las leyes vigentes, un deudor aparece en la “lista negra” tras acumular tres meses o más de incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia dictada por un juez.

Cabe recordar que las autoridades han implementado que ante el abandono económico, al progenitor se le impedirá realizar trámites como la solicitud del pasaporte o la licencia para conducir.

Este nuevo escándalo se suma al que enfrentó en 2025, cuando se giró una orden judicial que sentenciaba a ‘Sargento Rap’ a cinco años de prisión por violentar presuntamente a su expareja y a su hijo.

@malamadre_oficial

SARGENTO RAP ESTÁ EN EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS PERROS!! 🫡 YA NO PODRÁ RENOVAR SU LICENCIA, NI CASARSE NI POSTULARSE PARA NINGÚN CARGO PÚBLICO! DEBE $25.000 PESOS MEXICANOS POR MES DESDE EL 2022 MAS LA OPERACIÓN DE SU HIJO QUE SALIÓ MAS CARA POR SU CULPA!! (100.000) LO PEOR SON LAS PERSONAS QUE DEFENDIERON LO INDEFENDIBLE, DICIENDO QUE CAMY ESTÁ LOCA Y ES MENTIROSA Y MIREN… NO QUE AMA A SU HIJO? NO QUE VAS A MISA Y QUE YA CAMBIO? 🤣 Y NO SE OLVIDEN QUE ADEMÁS ESTA CONDENADO A 5 AÑOS DE CARCEL POR VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA SU HIJO Y CAMY… VINCULADO A PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y MAS CARPETAS AÚN ESTÁ COMO SI NADA PASARA PORQUE ASI ES LA LEY EN ESTE PAIS, PERO ES CUESTIÓN DE TIEMPO… MAS QUE NUNCA ES NECESARIO SEGUIR ALZANDO LA VOZ, PORQUE? PORQUE OTRA VEZ CON LO MISMO? PORQUE HACE 5 AÑOS QUE SIGUEN VIOLENTANDO A CAMY Y SU HIJO! JUSTICIA !!! #untalfredo #camyg #sargentorap #deudoralumentario

♬ Rata De Dos Patas - Estrellas de la Academia
La gravedad de sus asuntos legales era tal que, según reportes, durante su participación en ‘Survivor México’, la producción debía trasladarlo a pueblos cercanos para que pudiera asistir a sus audiencias vía Zoom.

En el pasado, Sánchez González se victimizó en redes sociales asegurando que vivir alejado de su hijo era una “pesadilla”, sin embargo las pruebas actuales lo señalan como un padre ausente.

Survivor México
 sargento rap
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
