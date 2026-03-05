Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel

Luis Carlos Sánchez González, mejor conocido como ‘Sargento Rap’, aparece en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en Monterrey, Nuevo Léon.

El exparticipante de realities como ’Survivor México’, ‘Enamorándonos’ y ‘Big Brother’ es señalado por fallar a la manutención de su único hijo, mismo que procreó con la conductora uruguaya Camy G.

La información la dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas en su podcast, donde exhibió una captura de pantalla que confirmaría que el también rapero de 35 años no está cumpliendo con sus obligaciones como padre.

Y es que según las leyes vigentes, un deudor aparece en la “lista negra” tras acumular tres meses o más de incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia dictada por un juez.

Cabe recordar que las autoridades han implementado que ante el abandono económico, al progenitor se le impedirá realizar trámites como la solicitud del pasaporte o la licencia para conducir.

Este nuevo escándalo se suma al que enfrentó en 2025, cuando se giró una orden judicial que sentenciaba a ‘Sargento Rap’ a cinco años de prisión por violentar presuntamente a su expareja y a su hijo.

La gravedad de sus asuntos legales era tal que, según reportes, durante su participación en ‘Survivor México’, la producción debía trasladarlo a pueblos cercanos para que pudiera asistir a sus audiencias vía Zoom.

En el pasado, Sánchez González se victimizó en redes sociales asegurando que vivir alejado de su hijo era una “pesadilla”, sin embargo las pruebas actuales lo señalan como un padre ausente.

