El misterioso cambio de vida de Alpha Acosta y sus razones para irse de México

Alpha Acosta prepara su regreso a los escenarios teatrales... pero no en México.

La actriz consiguió un éxito fulminante, contundente y vertiginoso en 1995, cuando protagonizó “Morelia”, una telenovela en la que interpretó a una pueblerina que tiene que huir a Estados Unidos para librarse del acoso de un terrateniente que la quiere a ella y a su parcela.

Al año siguiente, Alpha Acosta consigue su segundo protagónico con “Los hijos de nadie”, la última “telenovela social” producida por Televisa., que fue un concepto en el que los melodramas abordan alguna problemática de la sociedad mexicana.

Hizo pareja con Arturo Peniche en “Morelia” Televisa

Después de este protagónico, la carrera de Alpha puede definirse con un palabra: incierta. Abandona Televisa y se contrata con TV Azteca donde se convierte en villana en dos melodramas, “La hija del jardinero” y “Romántica obsesión”. Se convierte desde entonces en una nómada de la televisión y termina en 2004 en Colombia para participar en La hija del mariachi.

Para entonces es evidente que la de Alpha no es una carrera convencional de actriz de telenovelas. Sus apariciones en la pantalla son cada vez más esporádicas y a veces prefiere participar en proyectos pequeños que en grandes producciones.

En 2006 toma una decisión: retirarse de las telenovelas, pues se da cuenta de que es un ambiente en el que ella no encontrará lo que busca.

La transformación de Alpha Acosta

Como en todas las búsquedas espirituales y ontológicas, Alpha no sabía qué estaba buscando hasta que lo encontró. Y además, no lo encontró en México sino en Canadá.

Actualmente, Alpha Acosta es una mística que está convencida de que el mundo está cambiando, pero no como una mera evolución movida por la tecnología o la revolución de la inteligencia artificial, sino producto de una nueva conciencia del ser humano.

Con base en el concepto de “hacerse cargo de una misma”, Acosta ha desarrollado una filosofía de vida que comparte a través de talleres y conferencias. Uno de ellos, por ejemplo, se llama “Alas fuertes, raíces firmes”, en el que la actriz comparte su idea de lo que es la vida en comunidad.

“Ven y vive una experiencia emocional que te ayudará a comprender y abrazar lo que realmente necesitas en esta etapa de tu vida. Encuentra un ambiente cálido, confidencial y compasivo, donde puedes soltar cargas y emociones reprimidas con serenidad y respeto. Descubre cómo alinear tu vida, decisiones y relaciones con quien realmente eres, no con lo que esperan los demás”.

La transformación de Alpha para desarrollar este aspecto de su vida no significa que haya dejado la actuación. Es cierto que ya no hace telenovelas desde hace 10 años, cuando aceptó hacer una participación especial en “Eva la trailera”, pero en el circuito teatral de Vancouver, ciudad de Canadá donde vive, es una actriz bien reconocida.

En marzo de 2026, de hecho, debutará en el montaje de “Los Monólogos de la vagina”, la histórica obra de Eve Ensler acerca de varias mujeres que narran las distintos tabús y prejuicios que enfrentan en sociedades machistas.

El nuevo objetivo de Alpha Acosta

La obra, sin embargo, también tiene un propósito comunitario para los latinos que viven en Canadá.

“Amo el proyecto con el que daremos inicio a esta aventura de crear una compañía latina de Teatro en Vancouver. El propósito es trabajar con el talento latino y abrir el espacio para el espectador latinoamericano en prioridad pero también abrir el espacio para que otras culturas conozcan nuestro quehacer artístico”.

Alpha Acosta sabe que está muy lejos de las telenovelas y no le preocupa porque ahora su prioridad es despertar la conciencia de las mujeres que, como su personaje de “Morelia”, tienen que enfrentarse a la violencia y el acoso antes de poder decir que viven con plenitud.